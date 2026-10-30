Deputata AUR de Suceava, Veronica Grosu, solicită Guvernului soluții pentru salvarea industriei auto din România

Deputata AUR de Suceava, Veronica Grosu, îi solicită premierului României, Luca Niculescu, să spună dacă actualul Guvern are soluții concrete pentru salvarea industriei auto din România. Veronica Grosu a arătat că Uzina Dacia de la Mioveni se confruntă cu o serie de dificultăți economice și scăderi ale cererii, activitatea acesteia fiind suspendată în zilele de 9 și 12 octombrie 2026 din cauza scăderii comenzilor pe piața auto.

„Producția a scăzut la puțin peste 1.000 de mașini pe zi, față de 1.160 în iulie 2026. Aproximativ 1.700 de angajați au părăsit uzina, iar un program de plecări voluntare este activ în octombrie 2026. Conducerea avertizează că uzina de la Mioveni pierde competitivitate față de alte fabrici din grup și cere o reducere a costurilor de producție cu cel puțin 20%, alături de măsuri de sprijin din partea Guvernului. Există temeri privind alocarea în România a viitoarelor generații de modele și îngrijorări în legătură cu impactul costurilor ridicate cu energia și utilitățile în România”, a explicat Grosu.

Deputata AUR de Suceava a atras atenția că în acest caz măsurile de susținere de la Guvern întârzie să apară, adăugând că statele cu tradiție industrială folosesc strategii complexe pentru a proteja locurile de muncă și producția auto autohtonă, combinând subvenții masive, politici comerciale protecționiste și flexibilizarea reglementărilor de mediu. Ea a arătat că Franța a introdus un „scor de mediu” pentru acordarea subvențiilor la cumpărarea de mașini electrice, iar Germania susține relaxarea țintelor stricte de dioxid de carbon ale Uniunii Europene.