Deputata AUR de Suceava, Veronica Grosu, solicită Guvernului reducerea cheltuielilor publice

Deputata AUR de Suceava, Veronica Grosu, a solicitat conducerii Guvernului luarea de măsuri urgente pentru reducerea cheltuielilor publice. Veronica Grosu i-a transmis o interpelare premierului Luca Niculescu în care atrage atenția că România cheltuie peste un miliard de euro/lună doar pentru dobânzile datoriei publice, ceea ce înseamnă aproximativ 3% din PIB în cursul anului 2026, respectiv circa 50.000 de lei la fiecare 30 de secunde.

„Ca procent din PIB, datoria guvernamentală a crescut până la nivelul de 61,1%, de la 59,8% în iulie 2026. Depășirea pragului de 60% din PIB nu reprezintă doar un indicator economic îngrijorător, ci are și consecințe juridice. Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010 prevede măsuri de intervenție pentru limitarea îndatorării statului, inclusiv restricții asupra cheltuielilor publice”, a spus Grosu.

Ea a explicat că, potrivit articolului 13 din această lege, atunci când datoria publică depășește 60% din PIB, Guvernul trebuie să inițieze și să aplice un program de reducere a datoriei și să adopte măsuri urgente de diminuare a deficitului bugetar.

Deputata AUR de Suceava mai spune că, potrivit recomandărilor Consiliului Uniunii Europene, creșterea nominală a cheltuielilor nete ale României trebuie limitată la 2,6% în 2026, 4,6% în 2027 și 4,4% în 2028, în cadrul unui program de ajustare care urmărește corectarea deficitului excesiv până în 2030. „Într-o informare prezentată în august 2026, Ministerul Finanțelor estima că datoria publică ar putea ajunge la 61,8% din PIB la sfârșitul acestui an, la 63,3% în 2027 și la 63,9% în 2028. Practic, România este o corabie în derivă. Avem mari probleme cu prețul energiei și cu prețul carburanților. Supraimpozitarea a generat o inflație de circa 10%, iar deficitul bugetar istoric a generat nevoia de împrumuturi la dobânzi mari care sunt rostogolite an de an. Reducerea numărului de salariați, scăderea salariului mediu net în luna august față de iulie, șomajul ridicat în rândul tinerilor și diminuarea consumului sunt probleme stringente. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, România avea în august 2026 aproximativ 5,09 milioane de salariați, cu circa 60.000 mai puțini decât în aceeași lună a anului precedent”, a afirmat Veronica Grosu. Ea a adăugat și că prețurile din sectorul de producție au crescut și vor avea efecte asupra populației în lunile următoare.

În final, deputata AUR i-a atras atenția premierului cu privire la faptul că tsunamiul financiar va ajunge în România în primul trimestru din 2027, motiv pentru care este necesară reducerea impozitării pentru repornirea motoarelor economiei.