Deputata AUR de Suceava, Veronica Grosu, i-a adresat o interpelare premierului României, Luca Niculescu, prin care îi solicită să prezinte soluțiile concrete pe care Guvernul le are în vedere pentru combaterea corupției, în contextul creșterii inflației, al scăderii puterii de cumpărare și al pierderilor economice provocate de acest fenomen.

Veronica Grosu atrage atenția asupra scumpirilor înregistrate în România și a efectelor acestora asupra nivelului de trai al populației. Grosu a arătat că potrivit datelor Institutului Național de Statistică, rata anuală a inflației a ajuns la aproximativ 7% în octombrie 2026. Ea spune că cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat în sectorul serviciilor, unde majorarea a fost de 11,23%, și în cazul mărfurilor nealimentare, care s-au scumpit cu 7,66%.

Printre cele mai semnificative scumpiri menționate se numără motorina (+43,45%), benzina (+32,91%), chiriile (+38,46%) și serviciile de apă, canalizare și salubritate (+13,69%). Veronica Grosu susține că inflația afectează direct puterea de cumpărare a românilor, în condițiile în care veniturile familiilor nu țin pasul cu majorarea prețurilor.

Deputata AUR a criticat și politica de împrumuturi a statului. „Zilele trecute au fost voci care lăudau Ministerul de Finanțe că a reușit să se împrumute, mai precis că a împrumutat în noiembrie 4,5 mld. euro prin obligaţiuni. Obligațiunile sunt instrumente financiare de datorie prin care un investitor împrumută bani unui stat. Euroobligațiunile sunt un tip specific de obligațiuni emise pe piețele internaționale. Dobânzile sunt astăzi 3% din PIB”, a precizat Veronica Grosu. Ea a făcut referire și la impactul corupției asupra economiei și asupra serviciilor publice. Potrivit estimărilor făcute de Veronica Grosu pierderile economice cauzate de corupție în România sunt cuprinse între 7% și 15,6% din PIB anual, ceea ce reduce direct fondurile disponibile pentru servicii publice. Acești bani, spune deputata AUR, ar putea fi folosiți pentru finanțarea spitalelor, școlilor și serviciilor de asistență socială, în loc să fie pierduți „prin achiziții publice supraevaluate sau fraudate”.