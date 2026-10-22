Deplasare dificilă pentru universitari în Liga Zimbrilor

CSU Suceava va aborda meciul din deplasare, cu Minaur Baia Mare, din cadrul etapei a VI-a a Ligii Naționale de handbal masculin, fără doi jucători importanți.

„Codrin Dascălu, care s-a accidentat la partida din runda precedentă, cu CSM București, are cotul într-o atelă ghipsată. Nu știm momentan cât va trebui să stea în repaus, deoarece cotul este încă umflat și nu a putut efectua un RMN. Probabil va face acest lucru săptămâna viitoare, astfel că nu se pune problema să joace la Baia Mare. Sperăm ca în următorul meci de acasă, cu Timișoara, pe 14 noiembrie, să fie apt. De asemenea, Sorin Grigore are rupturi microfibrilare, așa că nici el nu va face deplasarea la Baia Mare”, a declarat antrenorul Bogdan Șoldănescu, care s-a referit apoi la adversarul din meciul care se va disputa sâmbătă, cu începere de la ora 18.00.

„Maramureșenii au făcut câteva transferuri bune în intersezon, jucători străini care au adus un plus de viteză în evoluția celor din Baia Mare. Doi dintre aceștia sunt deosebit de eficienți în duelurile unu la unu, foarte explozivi în exprimare. Vor fi destul de greu de anihilat, dar sper să reușim acest lucru pentru că avem și noi atuurile noastre”, a precizat tehnicianul sucevean.

Despre confruntarea cu cea de-a treia clasată a vorbit și căpitanul universitarilor, Adrian Tîrzioru: „Am jucat un amical cu cei de la Minaur înainte de startul campionatului și mi-au lăsat o impresie bună. Au o apărare foarte solidă, iar noile transferuri sunt un câștig. De aceea, vom pregăti meciul ca la carte și vom da totul pe teren pentru a obține un rezultat pozitiv și pentru a-i face pe fanii noștri fericiți.”

Programul etapei a VI-a:

CSM București – CSM Constanța

Teutonii Ghimbav – HC Buzău

Minaur Baia Mare – CSU Suceava

Universitatea Cluj – Dinamo București

Politehnica Timișoara – CSM Vaslui

Potaissa Turda – Steaua București

Clasament

1 Dinamo București 5 4 0 1 143-122 8

2 CSM București 5 4 0 1 174-153 8

3 Minaur Baia Mare 5 3 1 1 149-129 7

4 SCM Poli Timișoara 5 3 1 1 150-141 7

5 CSU Suceava 5 3 0 2 148-140 6

6 Potaissa Turda 5 2 2 1 120-113 6

7 CSM Vaslui 5 3 0 2 137-137 6

8 CSM Constanța 5 2 0 3 126-123 4

9 HC Buzău 5 2 0 3 146-156 4

10 Steaua București 5 1 0 4 143-152 2

11 Universitatea Cluj 5 1 0 4 123-145 2

12 Teutonii Ghimbav 5 0 0 5 149-197 0