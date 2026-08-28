COMUNICAT DE PRESĂ
Data: 26.08.2026-28.08.2026
„CREȘTEREA DURABILĂ A SOCIETĂȚII POLITRANS SRL”
POLITRANS SRL, cu sediul în sat Slobozia Sucevei, comuna Grănicești, nr. 2A, județul Suceava, anunță demararea implementării proiectului „CREȘTEREA DURABILĂ A SOCIETĂȚII POLITRANS SRL”, finanțatprin Programul Regional Nord-Est 2021-2027, Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), în cadrul apelului PR/NE/2025/P1/RSO1.3/1/2 – INVESTIȚII PENTRU CREȘTEREA DURABILĂ A IMM.
Date de identificare a proiectului:
Titlu proiect: „CREȘTEREA DURABILĂ A SOCIETĂȚII POLITRANS SRL”
Beneficiar: POLITRANS SRL
Cod MySMIS: 351006
Cod apel: PR/NE/2025/P1/RSO1.3/1/2
Valoarea totală a proiectului: 6.486.736,44 lei Valoarea finanțării nerambursabile: 4.009.454,40 lei
Contribuția proprie a beneficiarului: 1.336.484,80 lei
Durata de implementare: 17 luni
Data începerii: 10.08.2026
Data finalizării: 31.12.2027
Obiectivul general al proiectului:
Obiectivul general al proiectului constă în creșterea competitivității și dezvoltarea durabilă a POLITRANS S.R.L. prin investiții sustenabile în tehnologie de reciclare și promovarea economiei circulare, prin achiziționarea și instalarea unui extruder dublu- șnec și a unui sistem de răcire și refulare automată, în vederea valorificării materiilor prime secundare și obținerii unui produs finit: banda de rulare utilizată pentru reșaparea anvelopelor.
Obiective specifice:
- Optimizarea utilizării resurselor prin înlocuirea parțială a cauciucului virgin cu cauciuc reciclat (materie primă secundară) în producția de folii tehnice;
- Prevenirea și reciclarea deșeurilor interne prin implementarea unui flux tehnologic de colectare, măcinare, sortare și reintegrare a deșeurilor din cauciuc în producția de folii;
- Creșterea durabilității produselor din lanțul valoric prin dezvoltarea de folii din cauciuc destinate reșapăriianvelopelor, prelungind astfel durata de viață a acestora și promovând modelele economiei circulare;
- Eficientizarea procesului de producție prin implementarea de tehnologii ecologice moderne (amestecare, extrudare, calandrare) cu randament ridicat de material și consum energetic optimizat.
Principalele activități ale proiectului:
Achiziția, recepția și punerea în funcțiune a echipamentelor prevăzute în proiect; Activități de cooperare externă;
Servicii de informare și publicitate ale proiectului; Servicii de consultanță și audit de certificare.
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027
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