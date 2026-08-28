Fonduri Europene

Demararea implementării proiectului: Creșterea Durabilă a Societății POLITRANS SRL

Demararea implementării proiectului: Creșterea Durabilă a Societății POLITRANS SRL
Demararea implementării proiectului: Creșterea Durabilă a Societății POLITRANS SRL
Demararea implementării proiectului: Creșterea Durabilă a Societății POLITRANS SRL
Demararea implementării proiectului: Creșterea Durabilă a Societății POLITRANS SRL

COMUNICAT DE PRESĂ

Data: 26.08.2026-28.08.2026

„CREȘTEREA DURABILĂ A SOCIETĂȚII POLITRANS SRL”

POLITRANS SRL, cu sediul în sat Slobozia Sucevei, comuna Grănicești, nr. 2A, județul Suceava, anunță demararea implementării proiectului „CREȘTEREA DURABILĂ A SOCIETĂȚII POLITRANS SRL”, finanțatprin Programul Regional Nord-Est 2021-2027, Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), în cadrul apelului PR/NE/2025/P1/RSO1.3/1/2 – INVESTIȚII PENTRU CREȘTEREA DURABILĂ A IMM.

Date de identificare a proiectului:

Titlu proiect: „CREȘTEREA DURABILĂ A SOCIETĂȚII POLITRANS SRL”

Beneficiar: POLITRANS SRL

Cod MySMIS: 351006

Cod apel: PR/NE/2025/P1/RSO1.3/1/2

Valoarea totală a proiectului: 6.486.736,44 lei Valoarea finanțării nerambursabile: 4.009.454,40 lei

Contribuția proprie a beneficiarului: 1.336.484,80 lei

Durata de implementare: 17 luni

Data începerii: 10.08.2026

Data finalizării: 31.12.2027

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea competitivității și dezvoltarea durabilă a POLITRANS S.R.L. prin investiții sustenabile în tehnologie de reciclare și promovarea economiei circulare, prin achiziționarea și instalarea unui extruder dublu- șnec și a unui sistem de răcire și refulare automată, în vederea valorificării materiilor prime secundare și obținerii unui produs finit: banda de rulare utilizată pentru reșaparea anvelopelor.

Obiective specifice:

  • Optimizarea utilizării resurselor prin înlocuirea parțială a cauciucului virgin cu cauciuc reciclat (materie primă secundară) în producția de folii tehnice;
  • Prevenirea și reciclarea deșeurilor interne prin implementarea unui flux tehnologic de colectare, măcinare, sortare și reintegrare a deșeurilor din cauciuc în producția de folii;
  • Creșterea durabilității produselor din lanțul valoric prin dezvoltarea de folii din cauciuc destinate reșapăriianvelopelor, prelungind astfel durata de viață a acestora și promovând modelele economiei circulare;
  • Eficientizarea procesului de producție prin implementarea de tehnologii ecologice moderne (amestecare, extrudare, calandrare) cu randament ridicat de material și consum energetic optimizat.

Principalele activități ale proiectului:

Achiziția, recepția și punerea în funcțiune a echipamentelor prevăzute în proiect; Activități de cooperare externă;

Servicii de informare și publicitate ale proiectului; Servicii de consultanță și audit de certificare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027

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