Artistul plastic Simion Iuga a expus „Chipuri, expresii și amintiri” la Centrul Cultural „Bucovina”. Evenimentul de deschidere, organizat de Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina”, a avut loc recent la Galeria de Artă a Centrului Cultural „Bucovina”. Expoziția reunește portrete, autoportrete, peisaje și reprezentări ale arhitecturii tradiționale, evidențiind preocuparea artistului pentru expresivitatea chipului uman și memoria locurilor.

La vernisaj au fost prezenți șeful Direcției Județene pentru Cultură Suceava, Antoniu Alexandru Flandorfer, drd. Delia-Ioana Leizeriuc, critic de artă, Mihai Pânzaru – PIM, artist plastic, Iosif Csukat, artist plastic, alături de alți iubitori de artă. În prezentarea sa, Delia-Ioana Leizeriuc a remarcat forța portretelor în care privirea, expresia și detaliile desenului conturează individualitatea personajelor, precum și rolul imaginilor caselor tradiționale în completarea tematicii expoziției.

„Artistul revine adesea la portretul frontal și la o compoziție apropiată de chip. Această alegere leagă lucrările într-o serie coerentă, deși uneori reduce varietatea compozițională. Desenele capătă cea mai mare forță atunci când privirea, expresia și modelajul se întâlnesc și dau personajului o individualitate aparte. Alături de ele, imaginile caselor tradiționale lărgesc tema expoziției: acoperișurile, prispele și ferestrele ne vorbesc despre locuire și apartenență”, susține criticul de artă.

Născut în 1955, la Comănești, județul Suceava, Simion Iuga este activ în domeniul graficii și picturii, participând de-a lungul anilor la numeroase manifestări expoziționale. Expoziția poate fi vizitată în perioada 19–26 noiembrie 2026, la Galeria de Artă a Centrului Cultural „Bucovina” din municipiul Suceava.