O delegație din Suceava este prezentă zilele acestea în Statele Unite ale Americii și va sărbători Ziua Națională a României la Washington.

Din delegație fac parte administratorul public al județului Suceava, Cezar Ioja, viceprimarul Sucevei, Daniel Ungurian, directorul Apelor Române Suceava, Daniel Drăgoi, primarul comunei Fundu Moldovei, Tudor Zdrob, oamenii de afaceri Sebastian Tătărângă, CEO Mesopotamia Romania, și Cătălin Vasilovici, precum și grupul artistic Arcanul din Fundu Moldovei, condus de Călin Brăteanu, directorul Centrului Cultural „Bucovina”.

”Artiștii noștri au reprezentat cu cinste Bucovina, aducând în inima capitalei americane frumusețea portului popular, autenticitatea tradițiilor și farmecul cântecului bucovinean.

Cei prezenți s-au bucurat de momente artistice deosebite, încărcate de emoție, care au adus mai aproape de sufletele tuturor spiritul și frumusețea Bucovinei”, spune Daniel Ungurian, referindu-se la recepția oferită de Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru.

Tot el a precizat că în cadrul acesteia a avut ”numeroase discuții cu prieteni ai Sucevei”, precum congressman-ul William Patrick Huizenga din Michigan, foștii ambasadori ai Statelor Unite în România, James Rosapepe și Kathleen Ann Kavalec, senatorul Titus Corlățean – președinte al Comisiei pentru politică externă din Senatul României, Ben-Oni Ardelean – președintele Academiei de Leadership Politic, politicianul român cu foarte bune relații în administrația din Washington D.C..

„Doresc să mulțumesc, în mod deosebit, Consulului Onorific al României în Michigan, Nicolai Ianoș, și președintelui Romotana, Marcel Șomfelean, pentru că sunt cei mai buni prieteni ai Sucevei din America.

Un moment de sărbătoare, unitate și identitate națională, dar și un prilej de consolidare a relațiilor româno-americane și de promovare a valorilor culturale, a tradițiilor și a potențialului economic al Bucovinei.

Oriunde ne-am afla în lume, România rămâne acasă, în sufletele noastre!

La mulți ani, România! La mulți ani, români de pretutindeni!”, a transmis viceprimarul municipiului Suceava, responsabil și de înfrățirea cu Lansing, capitala statului american Michigan.