O importantă delegație oficială a Poloniei, prezentă vineri la Suceava, a fost întâmpinată de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan. Împreună cu vicepreședintele Nicolae Robu și administratorul public, Cezar Ioja, acesta le-a prezentat oaspeților marile proiecte de dezvoltare a județului Suceava.

”Am avut bucuria să primesc astăzi, la Palatul Administrativ, vizita ambasadorului Republicii Polone în România, Excelența Sa Paweł Soloch, și a unei delegații din care au făcut parte Piotr Pilch, vicemareșalul Voievodatului Podkarpackie, Ryszard Stefaniak, viceprimarul municipiului Częstochowa din Voievodatul Silezia, Jan Wiesław Duda, consilier în Voievodatul Małopolska, deputatul Ghervazen Longher, președintele Uniunii Polonezilor din România, precum și reprezentanți ai administrațiilor și ai comunității poloneze”, a spus Gheorghe Șoldan.

Delegație a Poloniei la Suceava, primită de Gheorghe Șoldan la Palatul Administrativ

”Am discutat despre parteneriatul dintre Suceava și Podkarpackie, început în 2012, și despre cum îl putem duce într-o etapă mai practică: schimburi de experiență între administrații, întâlniri între oameni de afaceri și proiecte comune în educație, sănătate, cultură și turism.

Polonia a făcut pași importanți în economie și administrație, iar noi avem ce învăța din experiența partenerilor polonezi. Ne interesează soluțiile care au funcționat acolo și pe care le putem adapta și la noi. Suceava și Podkarpackie sunt două regiuni aflate la frontiera estică a Uniunii Europene și afectate direct de războiul din Ucraina. Trebuie să avem o voce comună, pentru ca regiunile de frontieră să primească fondurile europene de care au nevoie în următorul exercițiu financiar al Uniunii Europene.

Cea mai puternică legătură dintre țara noastră și Polonia rămâne însă comunitatea poloneză din județul Suceava, cea mai numeroasă din România, o comunitate care și-a păstrat identitatea, devenind parte din istoria Bucovinei”, a adăugat președintele CJ Suceava.

La finalul întâlnirii, acesta le-a transmis oaspeților că își dorește ca discuțiile de vineri să fie urmate de proiecte concrete și de o colaborare mai strânsă cu partenerii din Polonia.