Defibrilator donat liceului din Dumbrăveni de un fost elev

Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” din Dumbrăveni a fost dotat recent cu un defibrilator extern automat (DEA), echipament esențial pentru intervenția rapidă în cazul unui stop cardio-respirator.

Aparatul a fost donat de compania Artego Manoilă, condusă de Samuel Manoilă, absolvent al instituției de învățământ.

Conducerea liceului a transmis că donația reprezintă o investiție importantă în siguranța elevilor, profesorilor și a întregii comunități școlare, defibrilatorul putând fi utilizat și în cazul unor urgențe medicale care implică persoane din afara școlii.

„Acest echipament înseamnă o șansă la viață și un plus de siguranță pentru elevii noștri, pentru cadrele didactice, pentru întregul personal al școlii și, la nevoie, pentru orice membru al comunității aflat într-o situație de urgență”, au transmis reprezentanții liceului.

Aceștia au subliniat și valoarea simbolică a gestului făcut de Samuel Manoilă, fost elev al liceului, apreciind că implicarea sa dovedește că legătura cu școala și cu localitatea natală rămâne puternică și după încheierea studiilor.

Gestul său este un „exemplu frumos de recunoștință, implicare și responsabilitate față de comunitatea din care provine”, subliniază reprezentanții instituției.

Defibrilatorul va fi integrat în activitățile de instruire pentru acordarea primului ajutor desfășurate în cadrul liceului, creând totodată un mediu mai sigur pentru elevi, profesori și întreaga comunitate.

La achiziționarea echipamentului a contribuit financiar și Corina Huțanu, căreia conducerea liceului i-a adresat, de asemenea, mulțumiri pentru sprijinul oferit.

Reprezentanții școlii au evidențiat că astfel de gesturi demonstrează implicarea mediului privat și a comunității în susținerea educației și în protejarea vieții.