Decizie întoarsă pentru suceveanul acuzat de tentativă de omor asupra unui copil pe trotinetă electrică: rămâne după gratii

Magistrații de la Curtea de Apel Suceava au admis, joi, contestația procurorilor, în cazul suceveanului pus sub acuzare pentru tentativă de omor, în cazul legat de lovirea intenționată cu mașina a unui minor de 14 ani, care se deplasa cu trotineta electrică, și față de care Tribunalul Suceava admisese la începutul săptămânii o măsură mai blândă, arestul la domiciliu.

Judecătorii de la cea mai înaltă instanță suceveană au întors așadar decizia, definitiv, și au emis încă 30 de zile de arest preventiv, până pe 19 octombrie inclusiv.

Având în vedere decizia Curții de Apel, Iacob Cristian Benedict Munteanu va executa a treia lună de arest preventiv, după gratii, în arestul Poliției.

Inculpatul efectua curse în regim ride-sharing (Uber-Bolt) în Suceava și preda muzică la Școala Populară de Artă Suceava, profesie asimilată cu cea de profesor.

În mod cert, cel puțin imediat după agresiune, acesta nu a realizat gravitatea faptei sale. Chiar el s-a prezentat la poliție pentru a-l ”reclama” pe minor.

De altfel, conform unor surse, acesta încearcă să pună fapta pe seama unei tulburări inexplicabile din acea zi.

În seara zilei de marți, 21 iulie, în jurul orei 19.00, Poliția municipiului Suceava a fost sesizată prin 112 despre un accident rutier, în urma căruia un minor de 14 ani, care se deplasa pe o trotinetă electrică, pe o stradă din municipiu, în zona Tătărașii Noi, a fost lovit de un autoturism al cărui șofer a părăsit locul faptei. Minorul a fost transportat la spitalul județean, fiind diagnosticat cu contuzii ușoare la mâini și picioare.

O echipă operativă a poliției a demarat imediat cercetări și verificarea camerelor de supraveghere.

Imaginile și declarațiile martorilor au dus la conturarea unui scenariu extrem de grav, anume suspiciunea rezonabilă că autorul a lovit cu intenție minorul care se deplasa pe trotineta electrică.

Din cercetări a rezultat că, pe 21 iulie, șoferul unei Dacii Spring, Cristian Munteanu, în vârstă de 51 de ani, a fost deranjat în trafic de un copil pe trotinetă, care i-a făcut semne obscene.

Șoferul a plecat în urmărirea minorului în vârstă de 14 ani, care se afla pe o trotinetă electrică.

Urmărirea s-a derulat pe o distanță de aproximativ 2 km, pe strada Tătărașii Noi, iar ulterior, pe strada Madrid din municipiul Suceava, șoferul ar fi acroșat cu intenție trotineta cu partea lateral stânga a vehiculului.

În acest sens există și imagini destul de relevante.

Polițiștii și procurorii au încadrat de altfel fără dubiu fapta la tentativă de omor.

După impactul mașină-trotinetă, inculpatul a coborât din mașină și i-a aplicat și o lovitură cu piciorul minorului în vârstă de 14 ani.

Având în vedere decizia Curții de Apel, Iacob Cristian Benedict Munteanu va executa a treia lună de arest preventiv.