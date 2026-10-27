Religie

Decalogul pelerinului la moaștele Cuviosului Dimitrie cel Nou din Basarabi

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Ciornă automată
  1. Pornind în pelerinaj, nu-ți curăți doar oglinda chipului, ci și izvorul inimii, căci adevărata frumusețe nu constă în fardarea aparenței, ci în limpezimea sufletului în care Se oglindește Ziditorul tău.
  2. Învață taina pustiei în aglomerația lumii și recuperează tăcerea, ca ritm al rugăciunii inimii, căci fără ea nu poți auzi glasul lui Dumnezeu.
  3. Roagă-te până când rugăciunea respiră întru tine, schimbând moștenirea pământească pentru cea a cerului, căci ceea ce ținem pentru noi se pierde și doar ceea ce dăruim se înmulțește în veșnicie.
  4. Iubește milostenia, icoană a lui Dumnezeu în om, căci dragostea adevărată alege mâna care dă, inima care se frânge și chipul care nu așteaptă recunoștință.
  5. Poartă-ți crucea ca scară spre cunoaștere, căci aceasta devine loc de întâlnire cu Hristos, iar necazurile, suferințele și bolile tale se topesc în nădejde la racla sfinților.
  6. Deprinde smerenia, căci în cel ce se micșorează pe sine Se sălășluiește Dumnezeu, devenind asemenea sfinților care nu au căutat slavă, ci au devenit slavă.
  7. Coboară mintea în inimă, ca rațiunea să îngenuncheze înaintea moaștelor sfinților, căci înțelepciunea se îndumnezeiește când consimte epiclezei.
  8. Trăiește lăuntric Liturghia, spovedește-te, ca istoria lui Dumnezeu să înceapă în tine, și împărtășește-te spre tămăduire și îndumnezeire.
  9. Pleacă de la moaștele sfinților transfigurat, precum Apostolii pe Tabor, căci acolo unde oamenii se adună în numele lui Dumnezeu, cetatea nu se surpă, fiind zidită din rugăciune.
  10. Sfințește-ți trupul și sufletul apropiindu-te cu evlavie de racla sfinților, căci cine se atinge de sfinți se atinge de o bucată de cer, pentru a fi contemporan cu veșnicia.

† Calinic,

Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților

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