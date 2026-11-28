Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a transmis cu prilejul Zilei Bucovinei un mesaj pastoral sub forma unui „Decalog”. Textul oferă zece repere morale și spirituale menite să ghideze locuitorii Țării Fagilor în păstrarea identității, a credinței și a comuniunii interetnice.

Redăm integral „Decalogul”: