Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a transmis cu prilejul Zilei Bucovinei un mesaj pastoral sub forma unui „Decalog”. Textul oferă zece repere morale și spirituale menite să ghideze locuitorii Țării Fagilor în păstrarea identității, a credinței și a comuniunii interetnice.
Redăm integral „Decalogul”:
- Privește Bucovina ca pe un spațiu al prezenței lui Dumnezeu în istorie, pentru că fiecare loc în care oamenii trăiesc în pace și în credință este mărturie a iradierii harului.
- Cinstește Unirea din 28 noiembrie 1918 ca pe o împreună-lucrare a voii lui Dumnezeu și a strădaniei omului, fiindcă istoria nu este întâmplare, ci dialog între libertatea omului și pronia lui Dumnezeu.
- Cercetează mănăstirile din Țara Fagilor, căci ele au fost și sunt respirația spirituală a neamului, în care s-a păstrat nu doar rugăciunea, ci și sufletul românesc adăpostit în frumusețea liturgică și în simplitatea smerită.
- Arată prin faptele tale că identitatea unei comunități izvorăște din credință, întrucât, fără adâncimea acesteia, omul se dezrădăcinează, iar poporul își pierde chipul lăuntric.
- Primește diversitatea Bucovinei ca pe o chemare la comuniune, nu ca pe o pricină de dezbinare, știind că Dumnezeu ne-a chemat să ne îmbogățim unii prin alții, nu să ne înstrăinăm.
- Prețuiește tradițiile ca pe o continuitate vie între generații, deoarece tradiția nu este încremenirea în trecut a unui neam, ci viață care curge de la părinți la fii, plină de har și de înțelepciune.
- Apără frumusețea Bucovinei – culturală, spirituală și naturală – ca pe un dar adus înaintea lui Dumnezeu, înțelegând că ceea ce păstrăm cu dragoste capătă valoare pentru veșnicie.
- Educă-ți copiii în lumina credinței, a limbii române și a iubirii față de locul în care Dumnezeu i-a așezat, și nu uita că în sufletul curat al copiilor se plăsmuiește viitorul unei națiuni.
- Lucrează pentru binele comunității ca și cum L-ai sluji pe Hristos Însuși, amintindu-ți că orice jertfă și orice sprijin oferit aproapelui devin slujire adusă lui Dumnezeu.
- Vezi în legământul dintre trecut, prezent și viitor neîntrerupta împreună-lucrare a oamenilor cu Dumnezeu, căci Bucovina nu se păstrează doar în acte istorice și comemorări, ci și în credința mărturisitoare, în dăruirea și în frumusețea vieții celor care o vor lăsa moștenire.