Decalogul ascultării – Duminica a XVIII-a după Rusalii

La Duminica a XVIII-a după Pogorârea Sfântului Duh, a cărei minune descrisă de pericopa evanghelică nu doar anticipează momentul chemării apostolilor la o slujire mai înaltă, ci oglindește însăși misiunea Bisericii, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a alcătuit un Decalog al ascultării, virtutea care, împlinită cu iubire, ne ajută să urmăm Mântuitorului Hristos și să ne numărăm printre cei aleşi şi preferaţi de Părintele ceresc.

Dă sens și valoare vieții tale prin ascultare smerită, care sporește darul Duhului Sfânt în tine și aprinde focul dragostei de Dumnezeu. Descoperă înțelesul Crucii în lepădarea de sine și urmarea Mântuitorului, cele ce nimicesc egoismul și rodesc smerita cugetare. Ațintește-ți privirea spre Hristos și alipește-te de El prin credință neclintită, supunere desăvârșită și încredere nemărginită, ca să intri în Împărăția cerurilor, făgăduită celor care împlinesc voia lui Dumnezeu. Păzește virtutea ascultării, cultivând tăierea voii, neîmpotrivirea, sinceritatea și lepădarea judecății aproapelui, pentru a dobândi un nume mai presus de orice nume. Fugi de neascultare și nu te împotrivi rânduielii dumnezeiești, ca să nu te lași cuprins de păcat, stricăciune și moarte. Pătrunde întru adâncul tainelor dumnezeiești și prinde în mrejele sufletului tău înțelesurile cele de multe feluri ale cuvântului lui Dumnezeu. Fă voia Părintelui ceresc și nu voia ta, supunându-te asemenea Maicii Domnului, ca și tu să mărturisești: Iată robul Domnului! Fie mie după cuvântul Tău! Împlinește ascultarea ca pe o jertfă a inimii tale, care duce la dreptate și bunătate, la desăvârșire și sfințenie. Primește-L pe Hristos Domnul la cârma sufletului tău și lasă-te călăuzit spre limanul nepătimirilor, ca să fii mult roditor întru cele bune. Ascultă și împlinește cuvântul lui Dumnezeu din iubire, ca să nu te lipsești de nepătimirea, nestricăciunea și nemurirea câștigate pentru tine, prin Răstignire și Înviere, de Fiul Întrupat al Celui Preaînalt.

† Calinic,

Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților

Decalog la prăznuirea Sfântului Ierarh Antim Ivireanul

La prăznuirea Sfântului Antim Ivireanul, neobositul slujitor al lui Dumnezeu, care și-a folosit nenumărații talanți cu care a fost înzestrat spre folosul și luminarea semenilor, întărirea Ortodoxiei și promovarea culturii în Biserica și Țara care l-a adoptat, îmbrăcându-le pe toate în haina smereniei și a săvârșirii binelui, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a punctat în cadrul unui Decalog principalele repere ale biografiei ierarhului-martir, pentru cei care, râvnind asemenea lui să îmbine viețuirea patristică, iubirea semenilor și vocația de ctitori, doresc să își agonisească neprețuită comoară în cer.

Păzește darurile primite de la Dumnezeu, zidindu-ți sufletul cu carte sfântă și rugăciune, ca pe o biserică a Duhului Sfânt. Cinstește Sfânta Liturghie, inima Bisericii, din care curge viața veșnică, și înfrumusețează lăcașul de rugăciune ca pe o icoană a Împărăției, ale cărei ziduri sunt dogme în piatra nestemată a credinței. Asumă-ți misiunea ca jertfă, nu ca odihnă, căci Sfântul Antim, cel împodobit cu virtuți, a trăit o viață de trudă, pecetluind prin sânge tot ce a ctitorit, tipărit și învățat. Fii model de interdisciplinaritate pusă în slujba semenilor, valorificând, asemenea ierarhului martir Antim, toate resursele intelectuale și spirituale pentru binele acestora. Construiește instituții durabile, chiar dacă nu ai acces la multe resurse, afirmă-ți identitatea prin limbă, cultură și credință și fă din viața ta un testament de lumină. Înfrumusețează lumea cu chipul virtuților tale, ca aceasta să citească mai mult în faptele tale, luminate de harul dumnezeiesc, decât în cuvinte lipsite de conținut. Învață graiurile inimii, templu al credinței, nu doar graiurile popoarelor, ca să vestești în mijlocul lumii dragostea de Dumnezeu și iubirea aproapelui. Primește nedreptatea ca pe o cunună, căci răbdând cu credință strâmbătatea oamenilor, te încredințezi dreptății lui Dumnezeu, preschimbându-te într-o flacără care nu se stinge. Împarte puținul tău cu cel flămând, însetat sau gol, cu discreția inimii, imitându-L astfel pe Dumnezeu Care îți dăruiește viață și har. Lasă generațiilor care îți vor urma pâinea cunoștinței, precum Sfântul Ierarh Antim, prin cele peste șaizeci de tipărituri care au luminat și călăuzit nenumărate suflete.

† Calinic,

Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților