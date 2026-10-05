Decalog la Ziua Mondială a Educației. Înaltpreasfințitul Părinte Calinic: „Privește educația ca pe o lucrare de formare a omului, nu doar ca pe un proces de acumulare a informațiilor”

Ziua Mondială a Educației coincide cu Ziua Internațională a Profesorului, fiind stabilită de UNESCO în 1994 pentru a recunoaște importanța și rolul esențial al cadrelor didactice în societate, amintind de adoptarea în 1966 a Recomandării Organizației Internaționale a Muncii privind statutul profesorilor.

1. Adu-ți aminte, celebrând Ziua Mondială a Educației, de toți cei care ți-au așezat o carte în mână, ți-au răspuns la o întrebare, te-au corectat cu răbdare sau au crezut în tine într-un moment de îndoială, fiindcă recunoștința față de profesorii și învățătorii noștri este o lecție care trebuie transmisă mai departe.

2. Recunoaște în Hristos, Lumina lumii, chipul Învățătorului care luminează fără să constrângă și cheamă fără să anuleze libertatea omului, pentru că cel ce Îi urmează Lui nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții.

3. Încurajează spiritul critic fără a pierde smerenia cunoașterii, căci a întreba, a verifica și a argumenta sunt forme ale maturității intelectuale, care devin cu adevărat educative atunci când sunt însoțite de disponibilitatea de a recunoaște propriile limite și de a învăța de la ceilalți.

4. Privește educația ca pe o lucrare de formare a omului, nu doar ca pe un proces de acumulare a informațiilor, cunoașterea împlinindu-și rostul atunci când contribuie la dezvoltarea unei persoane responsabile, libere și capabile să trăiască în relație cu ceilalți.

5. Cultivă libertatea împreună cu responsabilitatea, fiindcă educația nu înseamnă constrângerea persoanei, ci formarea capacității de a alege în cunoștință de cauză, cu respect față de sine, față de ceilalți și față de valorile care dau sens vieții.

6. Ferește educația de orgoliul performanței fără caracter, deoarece omul este continuu chemat să învețe, să se îndrepte, să se maturizeze și să crească în adevăr și iubire, întrucât formarea deplină nu înseamnă doar a ști mai mult, ci a deveni mai bun.

7. Prețuiește dimensiunea spirituală a educației, înțelegând că ea nu privește numai mintea, ci întreaga persoană, chemată să crească în adevăr, iubire, libertate și responsabilitate înaintea lui Dumnezeu și a aproapelui.

8. Respectă unicitatea fiecărei persoane, întrucât ritmul de învățare, darurile și posibilitățile nu sunt aceleași pentru toți, iar educația trebuie să sprijine dezvoltarea fiecăruia fără comparații care rănesc și fără uniformizare, căci în fiecare om există o valoare care nu depinde de performanță.

9. Sprijină, prin educație, descoperirea și asumarea identității personale, conștient că omul are nevoie să știe nu doar ce trebuie să învețe, ci și cine este, ce poate deveni și care este locul său în familie, comunitate și societate.

10. Fă din educație o investiție în viitorul persoanei și al comunității, fiindcă o societate care cultivă cunoașterea, caracterul, solidaritatea și respectul pentru demnitatea umană își pregătește nu doar profesioniști mai buni, ci și oameni capabili să construiască împreună.

Înaltpresfințitul Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților