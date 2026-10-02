Decalog la Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

* Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice a fost instituită de Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 14 decembrie 1990, pentru promovarea drepturilor persoanelor vârstnice, conștientizarea provocărilor legate de îmbătrânirea populației și combaterea discriminării pe criterii de vârstă.

Mulțumiți lui Dumnezeu – Cel vechi de zile – pentru vârsta patriarhală cu care v-a binecuvântat. Primiți-L în sufletul vostru pe Hristos Domnul, precum odinioară Dreptul Simeon L-a purtat pe brațe, ca astfel să vă bucurați încă de aici de Împărăția cerurilor. Rugați-vă Domnului să nu vă părăsească în vremea bătrâneților, când puterile vă vor slăbi și veți fi încercați de singurătate. Dați mărturie semenilor despre cât de mult bine v-a făcut Dumnezeu în anii vieții voastre și învățați-i cele bune și de folos din trăirile voastre. Luați aminte la viețuirea pilduitoare a celor drepți și însoțiți-vă cu cei înțelepți și credincioși ce merg în căile Domnului. Zăboviți în creșterea voastră duhovnicească și în dobândirea bunei cuviințe, cheie către Împărăția cerurilor. Nu vă legați sufletul de cele materiale, ci, dacă în viață v-ați înmulțit talanții încredințați vouă de Dumnezeu, rânduiți-i săracilor, orfanilor și văduvelor, dobândind comoară veșnică. Nu vă lăsați ademeniți de prieteniile celor interesați de agoniseala voastră, ca să nu vă pierdeți liniștea trecerii voastre Dincolo. Fiți recunoscători lui Dumnezeu, Cel în Treime preaslăvit, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, Maicii Domnului și tuturor Sfinților pentru darul vieții și nu încetați să vă rugați până la ieșirea voastră din această viață. Cereți-I mereu lui Dumnezeu, în rugăciune, ca întoarcerea în pământul din care ați fost luați să vă fie fără durere, spre o perpetuă bucurie pascală.

† Calinic,

Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților