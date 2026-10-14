La sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, tânăra care, învățând lecția milosteniei, răspunde cu răbdare tuturor, mai devreme sau mai târziu, în numele Mântuitorului, Izvorul tuturor bunătăţilor, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a alcătuit un Decalog inspirat din viața celei ce cu osârdia trupului şi cu purtarea crucii a dobândit bunătăţile nebănuite şi frumuseţile nespuse ale Împărăției lui Dumnezeu, îndemnând la cultivarea virtuților prin care ea însăși a câștigat îndrăzneală înaintea tronului Preasfintei Treimi, sălășluindu-se întru bucuria Mirelui Hristos pe Care L-a iubit atât de mult.

Plămădește-ți ființa în aluatul nemuririi printr-o viață trăită în duhul Evangheliei. Transformă-ți trupul în locaș al Duhului Sfânt, răstignind firea pământească, încât Hristos Domnul să viețuiască pururea întru tine. Luptă-te cu răutatea acestei lumi orbite de patimi și fărădelegi, ca faptele tale bune să fie răsplătite de Dreptul Judecător. Împarte avuția ta săracilor și, astfel, virtutea milosteniei se va sălășlui în sufletele celor care aleg să urmeze calea cea bună. Smulge-te din amăgitoarele ispite ale vieții pentru a primi strălucire de la Împăratul Hristos. Cultivă cu statornicie credința, căci prin această virtute vei fi asemenea unei făclii care luminează calea semenilor spre pământul făgăduinței. Îngăduie Duhului Sfânt să se sălășluiască în sufletul tău, umblând mereu în cinste și adevăr, ca să dobândești sfințenia vieții. Fii pildă de evlavie și smerenie, de răbdare în suferință și de ascultare necondiționată a voii lui Dumnezeu. Săvârșește faptele tale bune în numele lui Dumnezeu și spre slava Maicii Domnului și a sfinților, ațintindu-ți privirea spre scopul înalt al desăvârșirii. Mărturisește-ți fără teamă credința și iubirea față de Dumnezeu, ca împreună cu îngerii să se bucure duhul tău.

† Calinic,

Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților

Decalog la prăznuirea Sfintei Cuvioase Parascheva

Decalogul pelerinului la Sfânta Cuvioasă Parascheva

Pentru cei care vin la Iași cu multă dragoste să o cinstească pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, aducând la racla cu sfințitul ei trup prinos de rugăciune și recunoștință pentru binefacerile revărsate de Dumnezeu în viața lor prin mijlocirea Ocrotitoarei Moldovei, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a alcătuit un Decalog ce punctează câteva dintre atitudinile ce ar trebui să contureze portretul duhovnicesc al pelerinului, astfel încât așteptarea cu răbdare și evlavie să fie osteneală binecuvântată și roditoare de virtute.

Pornește la drum cu sufletul primenit, spovedit și împărtășit, căci pelerinajul la moaștele sfintei începe în adâncul ființei tale, nu când ai ajuns la poarta cetății. Lasă deoparte graba și agitația și fă din șederea la rând o cateheză a răbdării, ca timpul dăruit cinstirii moaștelor să devină loc de întâlnire cu Dumnezeu și cu semenii. Ține-ți mintea trează, povestește celor din jur lumina, nu despre tine însuți, căci Hristos nu Se impune, ci Se comunică prin prezență. Adu, pe lângă jertfa la altar, daruri săracului și învață limba celui de lângă tine: respect, blândețe, tăcere, căci aceasta este prima misiune a pelerinului în mulțime. Nu judeca o lume pentru care nu te rogi, iubește sfinții neamului tău, căci o națiune nu se mântuiește prin legi, ci prin imitarea oamenilor sfinți, care sunt argumentul viu al Ortodoxiei. Păzește-ți mintea, lasă-L pe Dumnezeu să-ți vorbească, transformă-ți bogățiile în binecuvântări și roagă-te până când rugăciunea devine respirația sufletului tău. Îngrijește-ți trupul ca pe un templu al Duhului Sfânt, fugi de risipire, poartă-ți crucea cu nădejde, ca libertate, nu povară, iubește cu fidelitate, hrănește-te din slujbele Bisericii. Fii lumină care nu agresează, ci încălzește, învață smerenia care adună, rabdă cu seninătate, caută liniștea pentru a o redescoperi și a o iubi, rugându-te la moaștele sfinților. Întoarce-te ca un om nou în vechile tale locuri și sfințește-ți trupul prin post, rugăciune, curăție și slujire, ca astfel să simți bucuria Învierii în trup. Rămâi pelerin și după sărbătoare; caută pustia în aglomerația lumii și judecă realul vieții prin criteriul Crucii și al Învierii, ca Dumnezeu să Se tâlcuiască pe Sine în tine.

† Calinic,

Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților

Decalog la prăznuirea Sfintei Cuvioase Parascheva