Religie

Decalog la prăznuirea Sfântului Iosif de la Bisericani

Decalog la prăznuirea Sfântului Iosif de la Bisericani
Decalog la prăznuirea Sfântului Iosif de la Bisericani
  1. Caută, asemenea Cuviosului Iosif de la Bisericani, voia lui Dumnezeu înainte de orice drum al tău și nu grăbi pașii vieții tale, ci așteaptă ritmul rânduit de Proniatorul a toate, căci omul care se grăbește pierde adesea adâncimea drumului.
  2. Învață să începi de jos, fără să cauți recunoaștere, fiindcă atunci când omul acceptă începutul smerit, Dumnezeu așază temelie trainică.
  3. Primește schimbările vieții fără să-ți pierzi pacea lăuntrică, pentru că mulțumirea sufletească contează mai mult decât stabilitatea împrejurărilor.
  4. Fii credincios lucrurilor simple, peșteri, chilii de lemn, rugăciune, muncă și tăcere, precum sihastrul Iosif, înțelegând că viața trăită curat devine spațiu al lucrării dumnezeiești.
  5. Nu renunța la bine, chiar când pare zadarnic, amintindu-ți de Sfântul Iosif care nu a renunțat când biserica a ars și osteneala i-a fost risipită.
  6. Roagă-te neîncetat, ca să nu se stingă lumina, și ascultă cu atenție glasul lui Dumnezeu, deoarece El vorbește discret și numai inima smerită Îl poate auzi.
  7. Învață să rămâi acolo unde ești chemat, nu acolo unde ți-ar fi mai ușor, întrucât și Sfântul Iosif ne arată că mântuirea nu se află acolo unde visăm, ci acolo unde suntem rânduiți.
  8. Ascultă glasul Maicii Domnului și fă din viața ta o slujire continuă, chiar dacă nu e văzută, căci Dumnezeu vede slujirea tăcută și o socotește mai mare decât faptele strălucitoare.
  9. Fii statornic în rânduială, chiar când lumea se clatină, și lucrează pentru viitor, nu pentru propria slavă, amintindu-ți că adevărata rodire se vede adesea după plecarea ta.
  10. Trăiește astfel încât viața să-ți fie o binecuvântare și după moarte, încredințat fiind că omul credincios rămâne lucrător prin har.

† Calinic,

Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților

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