Religie

Decalog la prăznuirea Sfântului Ierarh Dionisie, Episcopul Cetății Albe

Decalog la prăznuirea Sfântului Ierarh Dionisie, Episcopul Cetății Albe
Decalog la prăznuirea Sfântului Ierarh Dionisie, Episcopul Cetății Albe
  1. Iubește credința mai mult decât tihna, luându-l drept pildă pe Sfântul Ierarh Dionisie, căci adevărul lui Hristos cere uneori suferință, nu confort.
  2. Apără nealterată învățătura Sfinților Părinți, primind prigoana ca pe o împreună-pătimire cu martirii, nu ca pe o înfrângere.
  3. Nu te identifica cu funcția, ci cu misiunea ta, precum odinioară episcopul Cetății Albe, care a văzut în comunitate un organism viu, nu o mulțime de oameni de îndrumat.
  4. Păstrează întreaga învățătură a Bisericii, fiindcă ea este un patrimoniu viu și structura însăși a identității spirituale a neamului tău.
  5. Vezi în suferința pe nedrept o probă a credincioșiei tale față de Hristos și nu lăsa pe nimeni să-ți răstoarne conștiința, chiar dacă trupul îți este legat în lanțuri.
  6. Fă din credința ta nu numai un adevăr de mărturisit, ci și o lumină care te transfigurează.
  7. Caută sprijin la oamenii virtuoși, nu la cei puternici, pentru că virtutea îl întărește pe cel prigonit.
  8. Înfruntă rătăcirile cu discernământ, nu cu violență, arătând astfel maturitatea unei conștiințe capabile să distingă între adevărul revelat și învățăturile omenești care se îndepărtează de acesta.
  9. Păstorește cu blândețe oamenii, deoarece fiecare suflet este o taină unică, chemată la înălțimea dumnezeiască.
  10. Lasă poporului pilda statorniciei tale, asemenea Sfântului Ierarh Dionisie, astfel încât urmașii tăi să înțeleagă prețul libertății de a-și mărturisi credința.

† Calinic,

Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților

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