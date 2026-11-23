La sărbătoarea Intrarea în biserică a Maicii Domnului, ce amintește de împlinirea de către Drepții Ioachim și Ana a făgăduinței de a-și afierosi pruncul lui Dumnezeu, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a alcătuit un Decalog în care îndeamnă la curățirea sufletelor noastre, prin primirea Sfintelor Taine și săvârșirea binelui, pentru a deveni, asemenea Fecioarei Maria, locaș sfințit prin harul Preasfintei Treimi.

Încredințează-te purtării de grijă a lui Dumnezeu, pe tine și pe cei din casa ta, precum odinioară părinții Ioachim și Ana au încredințat-o pe prunca lor Maria Templului din Ierusalim. Fii vas ales al lui Dumnezeu, încredințându-ți sufletul, prin preotul duhovnic, în mâinile Creatorului Care, ca un alt Zaharia, ți-l va primeni cu harul Său prin primirea Sfintelor Taine. Dăruiește-te ca o jertfă fără de prihană Domnului, pentru ca tu însuți, prin adumbrirea Duhului Sfânt, să devii, asemenea Mariei, „Biserică sfințită și rai cuvântător”. Fă din sufletul tău o Sfântă a Sfintelor, în care Hristos Domnul, Arhiereul cel veșnic, să aducă jertfa bineplăcută, din care de vei mânca nu vei mai muri. Urcă prin credință, smerenie și ascultare, înveșmântat în mantia din aur a rugăciunii, treptele Bisericii, ca altădată prunca aleasă de Cel Preaînalt, Maria, și ia aminte la tot ce a făcut Domnul pentru sufletul tău. Viețuiește în comuniune permanentă cu Dumnezeu, în Biserică, lăsându-te pătruns de puterea dumnezeiască, ca aceasta să-ți sfințească viața. Fii prin lucrarea virtuților „mărgăritar strălucit înaintea Soarelui Hristos” și „chip însuflețit al lui Dumnezeu”. Împlinește cu fapta ceea ce ai făgăduit cu cuvântul, asemănându-te părinților Ioachim și Ana, care nu au încălcat promisiunile făcute lui Dumnezeu. Curățește-ți mintea cea întinată cu tot felul de păcate și o fă locaș înfrumusețat, prin spovedanie și împărtășanie, Preasfintei Treimi. Cinstește-o pe Maica Domnului după cuviință, urmând astfel Arhanghelului Gavriil, și roagă-te ei, căci este „nădejde a celor deznădăjduiți” și „mult milostivă”.