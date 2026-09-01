Religie

Decalog la începutul anului bisericesc

Decalog la începutul anului bisericesc
Decalog la începutul anului bisericesc
  1. Începe anul bisericesc cu Dumnezeu, cu o rugăciune spusă cu credință, cu o lumânare aprinsă în tăcere, cu un gest de milostenie făcut din inimă.
  2. Fă din calendarul liturgic busola vieții tale, trăiește ritmul timpului ca pe o respirație a harului și nu te măsura cu lumea, ci cu Evanghelia.
  3. Ancorează-ți mintea în veșnicie și în prezența lui Dumnezeu, căci anul bisericesc este o întoarcere periodică în timpul Ziditorului a toate, dar și momentul recunoașterii că ai fost creat, chemat și iubit de El.
  4. Alege calea iertării, iartă pe cei care te-au rănit, cerându-le iertare celor cărora le-ai greșit, fă pace cu trecutul și astfel vei păși din nou în circuitul harului.
  5. Sfințește numele lui Dumnezeu prin citirea Sfintei Scripturi, căci acolo unde cuvântul lui Dumnezeu prinde rădăcini, și viața începe să rodească.
  6. Caută chipul lui Dumnezeu în aproapele tău, căci anul bisericesc este țesut nu doar din sărbători, ci și din faptele de milostenie ale unei iubiri concrete.
  7. Viețuiește curat, cu evlavie și respect față de cele sfinte, căci începutul de an liturgic, sfințit prin Liturghie, este momentul în care ochii inimii trebuie deschiși spre Dumnezeu.
  8. Trăiește anul bisericesc ca pe o împreună-călătorie cu Hristos: de la Naștere la Botez, de la Schimbarea la Față la Înviere și de la Înălțare la Pogorârea Duhului Sfânt.
  9. Începe ziua cu Dumnezeu, sfințește timpul și nu-l irosi, înțelege clipa ca parte din calendarul mântuirii, în care fiecare zi este scară spre cer.
  10. Rămâi în Biserică, fiindcă anul liturgic este chipul tainic al unei vieți în care renaștem, prin Nașterea Domnului, murim păcatelor, prin Cruce, și înviem în har, prin Înviere.

† Calinic,

Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților

Recomandări

Municipiul Vatra Dornei începe implementarea proiectului „Soluții inteligente pentru managementul turistic în Țara Dornelor”

Fonduri Europene

Municipiul Vatra Dornei începe implementarea proiectului „Soluții inteligente pentru managementul turistic în Țara Dornelor”

Fonduri Europene

Municipiul Vatra Dornei începe implementarea proiectului „Soluții inteligente pentru managementul turistic în Țara Dornelor”

Municipiul Vatra Dornei începe implementarea proiectului „Soluții inteligente pentru managementul turistic în Țara Dornelor”