Decalog la începutul anului bisericesc

- Începe anul bisericesc cu Dumnezeu, cu o rugăciune spusă cu credință, cu o lumânare aprinsă în tăcere, cu un gest de milostenie făcut din inimă.
- Fă din calendarul liturgic busola vieții tale, trăiește ritmul timpului ca pe o respirație a harului și nu te măsura cu lumea, ci cu Evanghelia.
- Ancorează-ți mintea în veșnicie și în prezența lui Dumnezeu, căci anul bisericesc este o întoarcere periodică în timpul Ziditorului a toate, dar și momentul recunoașterii că ai fost creat, chemat și iubit de El.
- Alege calea iertării, iartă pe cei care te-au rănit, cerându-le iertare celor cărora le-ai greșit, fă pace cu trecutul și astfel vei păși din nou în circuitul harului.
- Sfințește numele lui Dumnezeu prin citirea Sfintei Scripturi, căci acolo unde cuvântul lui Dumnezeu prinde rădăcini, și viața începe să rodească.
- Caută chipul lui Dumnezeu în aproapele tău, căci anul bisericesc este țesut nu doar din sărbători, ci și din faptele de milostenie ale unei iubiri concrete.
- Viețuiește curat, cu evlavie și respect față de cele sfinte, căci începutul de an liturgic, sfințit prin Liturghie, este momentul în care ochii inimii trebuie deschiși spre Dumnezeu.
- Trăiește anul bisericesc ca pe o împreună-călătorie cu Hristos: de la Naștere la Botez, de la Schimbarea la Față la Înviere și de la Înălțare la Pogorârea Duhului Sfânt.
- Începe ziua cu Dumnezeu, sfințește timpul și nu-l irosi, înțelege clipa ca parte din calendarul mântuirii, în care fiecare zi este scară spre cer.
- Rămâi în Biserică, fiindcă anul liturgic este chipul tainic al unei vieți în care renaștem, prin Nașterea Domnului, murim păcatelor, prin Cruce, și înviem în har, prin Înviere.
† Calinic,
Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților