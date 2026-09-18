Decalog la Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci

Pentru Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a alcătuit un Decalog în care îndeamnă la asumarea responsabilităţii Crucii cu tot ceea ce implică ea, fără de care nu poţi să devii cu adevărat ucenicul lui Hristos și nu poți crește în Dumnezeu.

Stabilește-ți poziția în univers prin puterea crucii, cea care îți oferă libertatea infinită a creșterii tale înDumnezeu. Nu-ți profana trupul, templul al Duhului Sfânt, ci sfințește-l prin post și rugăciune, prin mărturisire și Euharistie. Disciplinează-ți pornirile trupului, ca cel ce poartă în el semnele lui Hristos, păzind curat chipul lui Dumnezeu și îmbogățind asemănarea cu Ziditorul tău. Îndepărtează de la tine grijile și tulburările amăgitoare ale vieții, închipuirile rele și obișnuințele necuviincioase, pentru a putea vedea slava lui Dumnezeu. Sfințește-ți simțurile trupului și puterile sufletului, rațiunea, voința și simțirea, prin primirea descoperirilor dumnezeiești. Nu-ți înfrăți trupul cu sufletul în cele rele, ca nu cumva prin amândouă să zidești turn cetății slavei deșarte. Supune duhului trupul tău, pentru ca harul Duhului Sfânt să împărățească, iar sufletul să dobândească o bucurie de negrăit. Închide ușa sufletului pentru cele vremelnice și străine lui Dumnezeu și transformă-l într-o grădină a virtuților. Cere ajutorul Providenței ca sufletul, chipul lui Dumnezeu din tine, să ajungă la înțelegerea tainelor și strălucirii mai presus de fire a lui Dumnezeu. Trăiește-ți viața frumos, până la jertfa de sine pentru împlinirea idealurilor înalte ale Evangheliei, în iubirea lui Dumnezeu și a semenilor și, astfel, te vei mântui.

† Calinic,

Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților