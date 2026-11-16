Decalog la Duminica a XXV-a după Pogorârea Duhului Sfânt

La Duminica a XXV-a după Pogorârea Sfântului Duh, ce amintește de porunca importantă a iubirii aproapelui care are nevoie de noi, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a alcătuit un Decalog în care îndeamnă la îngrijirea rănilor sufleteşti şi trupeşti ale semenului nostru, cauzate de vicii, patimi şi păcate, după modelul Mântuitorului Hristos, Samarineanul cel milostiv Care nu rămâne dator nimănui!

Tinde prin iubire spre Izvorul iubirii, Care este Dumnezeu, iubindu-l pe aproapele ca pe tine însuți, căci cel care iubește pe aproapele a și împlinit legea, care este lege împărătească. Cultivă cu toată puterea inimii tale iubirea aproapelui, fiindcă cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte, în loc să se bucure de viața veșnică făgăduită de Hristos. Regăsește-te în binele făcut semenilor tăi, indiferent de etnie, cultură, poziție economică sau socială, ca din aceasta să se simtă prezența lui Dumnezeu în tine, prin Duhul Sfânt. Leagă rănile celui tâlhărit trupește și sufletește prin lucrarea vrăjmașului, poartă grijă de dânsul și fii încredințat că orice vei cheltui, Hristos Domnul îți va răsplăti bunătatea. Toarnă vinul și untdelemnul Sfintelor Taine peste rănile pricinuite de păcat, căci astfel te vei învrednici de nemurire. Slujește aproapelui tău prin iubire, cu inimă curată, cuget bun și credință nefățarnică, pentru că așa poți rămâne în lumina și dragostea lui Dumnezeu. Iubește pe aproapele precum îți iubești sufletul și trupul tău, cu fapta și cu adevărul, și vei primi de la Dumnezeu orice vei cere, întrucât faci cele plăcute Lui. Bucură-te întru împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, căci toate laolaltă arată că lucrezi binele spre mântuirea ta și a aproapelui tău. Tot ceea ce faci pentru aproapele tău să faci din toată inima, ca pentru Dumnezeu, nu ca pentru oameni, și așa îți vei împlini chemarea de adevărat creștin. Fie-ți milă de aproapele tău și fă-i bine, ca unui frate mai mic al Mântuitorului Hristos, și vei dobândi răsplată veșnică, bucuria neîmpuținată în Împărăția cerurilor.

† Calinic,

Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților