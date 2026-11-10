Decalog la Duminica a XXIV-a după Pogorârea Sfântului Duh (Învierea fiicei lui Iair)

La Duminica a XXIV-a după Pogorârea Duhului Sfânt, a cărei pericopă evanghelică surprinde intervenția proniatoare a Mântuitorului în existența a două persoane: una de doisprezece ani ca vârstă şi care era pe moarte, iar alta care suferea de doisprezece ani, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a propus într-un Decalog ce poartă și amprenta gândirii filocalice o altfel de abordare a bolii și a suferinței, în care credința neclintită în Dumnezeu desăvârșește încrederea în priceperea medicilor, astfel încât moartea să fie înfrântă, iar viaţă să fie afirmată pentru veşnicie.

Slujește cu credință statornică Domnului Dumnezeu și El te va binecuvânta în toate zilele vieții tale și va abate de la tine toate bolile de care suferă trupul tău. Nu fi nepăsător în boală și nici nu deznădăjdui, ci pune-ți nădejdea în Doctorul Mult-Milostiv și El te va tămădui prin aleșii Săi, cărora le-a dat puterea să vindece bolile și să alunge demonii. Cheamă preoții Bisericii, știind că ungerea cu untdelemn sfințit în Taina Sfântului Maslu și puterea credinței te vor ajuta în vindecare. Roagă-te lui Dumnezeu ca să depărteze de la tine bolile cele de multe feluri, precum a depărtat suferința de la Iezechia, regele lui Iuda, când a căzut în boală aducătoare de moarte. Întărește-te prin rugăciune cu harul Sfântului Duh, pentru a purta fără cârtire boala, cerând Celui Atotputernic să te vindece după a Lui bună știință. Ai încredere nețărmurită în Ziditorul a toate, căci în multa Sa iubire și purtare de grijă ne ocrotește și ne acoperă neîncetat. Nu te descuraja în fața suferinței, convins fiind că Domnul Dumnezeu va fi cu tine și nu te va lăsa singur sub povara Crucii celor mai cumplite încercări. Fii răbdător și încrezător, deoarece priceperea medicului, dată lui de Dumnezeu, și credința celui bolnav se împletesc în vindecare cu lucrarea Preasfintei Treimi. Îndreaptă-ți gândurile spre cele care îți aduc bucurie și înconjoară-te cu iubirea celor apropiați ție, pentru a nu renunța, ci a găsi puterea interioară de a lupta. Nu conteni a te ruga fierbinte Izvorului vieții și al nemuririi, ca să nu-ți curme firul vieții pământești prin boala aducătoare de moarte; iar dacă boala va birui, totuși, să te așeze în locașurile cerești, dimpreună cu sfinții Săi.

† Calinic,

Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților