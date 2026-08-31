Decalog la Duminica a XIII-a după Rusalii

La Duminica a XIII-a după Pogorârea Sfântului Duh, a cărei pericopă evanghelică are o evidentă dimensiune hristologică, ilustrând atitudinea ostilă cu care a fost primit Mântuitorul în lume, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a alcătuit un Decalog ce propune modalități prin care putem deveni vrednici lucrători ai Cuvântului lui Dumnezeu în via harului, care este Biserica Sa.

Caută spre via Domnului, care este Biserica, pecetluită cu sângele Mielului și sfințită prin lucrarea Duhului Sfânt, al cărei bun rod este pentru El, nu spre stăpânirea vierilor rău-voitori. ⁠Nu-i respinge, alunga, bate sau ucide pe trimișii lui Dumnezeu, care sunt lucrători în via Sa, și nu disprețui glasul slujitorilor Lui, chiar dacă nu se ridică la înălțimea așteptărilor tale, pentru că și tu ești lucrător, la fel ca ei, iar judecata fiecăruia aparține Stăpânului. Ferește-te de otrava egoismului, ucigând Moștenitorul și disprețuind Crucea și Sfintele Sale Pătimiri, căci ele sunt temelia mântuirii, iar harul, darul Învierii. Nu răstigni iubirea, lăsând via în mâinile altora, ci fii tu însuți harnic lucrător pentru Domnul, smerit și ascultător, gata de jertfă și iubitor de Hristos. Fii vas ales al Duhului Sfânt, fiindcă Împărăția lui Dumnezeu nu este asemenea bunurilor ce se pot agonisi prin cumpărare ori moștenire, ci se dobândește de către fiecare prin credința și faptele sale. Nu te amăgi și nu confunda dreptul tău de a exista cu pretenția de a stăpâni, precum lucrătorii cei răi, care au crezut că ucigându-L pe Moștenitor, vor rămâne cu via. Zdrobește-ți sinele vechi și deschide-ți inima când Dumnezeu îți cere din roadele viei: smerenia, iertarea, pocăința, iubirea și dăruirea, pentru că, nelucrând și cele ale sufletului, totul se risipește. Prețuiește milostivirea lui Dumnezeu, dar nu ca pe un drept ce ți se cuvine, ci ca pe o șansă de a te mântui, convertind munca în filiație, regula în iubire și frica în comuniune. Urcă în turnul inimii tale și vezi rostul trudei în via Domnului, căci, înălțându-te deasupra celor trecătoare, privirea se limpezește și vede cele dăruite de Cel Preamilostiv. Nu-ți pierde identitatea râvnind la cele ce nu ți se cuvin, întrucât, fără grija adevăratului Stăpân, via nu mai rodește, ci se transformă în paragină.



† Calinic,

Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților

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