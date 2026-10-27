Religie

Decalog la aducerea moaștelor Sfântului Dimitrie cel Nou la București

Decalog la aducerea moaștelor Sfântului Dimitrie cel Nou la București
Decalog la aducerea moaștelor Sfântului Dimitrie cel Nou la București
  1. Cinstește moaștele sfinților, martiri, mărturisitori, clerici, cuvioși, conducători sau oameni simpli, ca semne ale prezenței lor în lume, dar și ca făgăduință a mijlocirii lor înaintea lui Dumnezeu.
  2. Adu adorare Preasfintei Treimi, căci Sfântul Duh, dătătorul de viață, este Cel Care face ca moaștele sfinților să devină tămăduitoare, sfințitoare și dătătoare de putere.
  3. Atinge-te de moaștele sfinților și înviază din moartea necredinței, precum odinioară cel care a murit și a fost aruncat în mormântul lui Elisei a înviat și a mers pe picioarele lui.
  4. Ia ca martori, ajutători și călăuzitori spre Împărăția cerurilor pe sfinți, prin care Dumnezeu face minuni nemaipomenite.
  5. Roagă-te Celui Preaînalt prin mijlocirea sfinților, ale căror moaște sunt o dovadă a lucrării Duhului Sfânt în trupurile lor și a faptelor bune pe care le-au săvârșit.
  6. Păstrează-ți viața curată și cugetul neîntinat pentru a-L vedea pe Cel Ce este mai presus de fire și a câștiga prietenia sfântului ale cărui moaște le cinstești.
  7. Caută să imiți viețuirea în trup a sfinților, credința curată, faptele bune, răstignirea voii proprii și viața trăită în Hristos și pentru semeni, căci Ziditorul a toate a răsplătit dragostea și jertfirea acestora, făcând materia nepieritoare.
  8. Nu defăima dreapta credință și nici nu o abandona, risipindu-te în certuri cu cei care nu cred în sfințenia trupului ca locaș al Duhului Sfânt.
  9. Nu fi îndoielnic la inimă și rătăcit cu mintea, fugind de cinstirea sfinților și a moaștelor prietenilor și casnicilor lui Dumnezeu.
  10. Învață-i pe cei din jur despre puterea rugăciunii și a închinării la moaștele sfinților, căci ei întăresc comuniunea cu Dumnezeu, ca unii care, din timpul vieții, L-au sălășluit înlăuntrul lor.

† Calinic,

Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților

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