Decalog la aducerea moaștelor Sfântului Dimitrie cel Nou la București

- Cinstește moaștele sfinților, martiri, mărturisitori, clerici, cuvioși, conducători sau oameni simpli, ca semne ale prezenței lor în lume, dar și ca făgăduință a mijlocirii lor înaintea lui Dumnezeu.
- Adu adorare Preasfintei Treimi, căci Sfântul Duh, dătătorul de viață, este Cel Care face ca moaștele sfinților să devină tămăduitoare, sfințitoare și dătătoare de putere.
- Atinge-te de moaștele sfinților și înviază din moartea necredinței, precum odinioară cel care a murit și a fost aruncat în mormântul lui Elisei a înviat și a mers pe picioarele lui.
- Ia ca martori, ajutători și călăuzitori spre Împărăția cerurilor pe sfinți, prin care Dumnezeu face minuni nemaipomenite.
- Roagă-te Celui Preaînalt prin mijlocirea sfinților, ale căror moaște sunt o dovadă a lucrării Duhului Sfânt în trupurile lor și a faptelor bune pe care le-au săvârșit.
- Păstrează-ți viața curată și cugetul neîntinat pentru a-L vedea pe Cel Ce este mai presus de fire și a câștiga prietenia sfântului ale cărui moaște le cinstești.
- Caută să imiți viețuirea în trup a sfinților, credința curată, faptele bune, răstignirea voii proprii și viața trăită în Hristos și pentru semeni, căci Ziditorul a toate a răsplătit dragostea și jertfirea acestora, făcând materia nepieritoare.
- Nu defăima dreapta credință și nici nu o abandona, risipindu-te în certuri cu cei care nu cred în sfințenia trupului ca locaș al Duhului Sfânt.
- Nu fi îndoielnic la inimă și rătăcit cu mintea, fugind de cinstirea sfinților și a moaștelor prietenilor și casnicilor lui Dumnezeu.
- Învață-i pe cei din jur despre puterea rugăciunii și a închinării la moaștele sfinților, căci ei întăresc comuniunea cu Dumnezeu, ca unii care, din timpul vieții, L-au sălășluit înlăuntrul lor.
† Calinic,
Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților