De Ziua Educației, Inspectoratul Școlar Suceava le mulțumește profesorilor pentru munca lor: „Educația se construiește zi de zi, prin oameni”

Cu prilejul Zilei Mondiale a Educației, celebrată luni, 5 octombrie, Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava transmite un mesaj de apreciere tuturor cadrelor didactice și tuturor celor care contribuie, prin munca lor, la educația și formarea copiilor și tinerilor.

„Dincolo de statistici, rezultate, evaluări și obligații profesionale, adevărata măsură a muncii din educație se regăsește în ceea ce rămâne în timp în fiecare elev: o idee înțeleasă, curajul de a încerca, încrederea în propriile forțe, o pasiune descoperită sau capacitatea de a privi lumea cu mai multă înțelegere”, transmit reprezentanții instituției.

Aceștia mai adaugă că profesorul aduce în sala de clasă cunoaștere, rigoare și experiență, dar și răbdare, exigență, încredere și disponibilitatea de a o lua de la capăt atunci când un elev nu reușește. Sunt dimensiuni ale profesiei care nu se regăsesc întotdeauna imediat în rezultate măsurabile, dar care contribuie esențial la devenirea fiecărui copil.

„Educația se construiește zi de zi, prin oameni. Prin profesori care aleg să explice încă o dată, să încurajeze, să ceară mai mult, să creadă în elevi și să le fie alături în momentele în care au nevoie de sprijin.

Inspectoratul Școlar Județean Suceava adresează tuturor cadrelor didactice mulțumiri pentru profesionalism, implicare și responsabilitate și le dorește să aibă parte de respectul și aprecierea pe care le merită această profesie.

La mulți ani tuturor celor care dau sens și valoare educației!”, transmite IȘJ Suceava.