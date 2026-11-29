„Nunta de Aur nu înseamnă doar timp, ci iubire încercată, credință verificată și răbdare devenită lumină.” Acesta a fost unul dintre gândurile cuprinse în mesajul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, transmis cu prilejul sărbătoririi cuplurilor din municipiul Suceava care au împlinit cel puțin 50 de ani de căsătorie.

Sâmbătă, 28 noiembrie 2026, de Ziua Bucovinei, Primăria Municipiului Suceava, în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, a organizat o nouă întâlnire dedicată familiilor care au trecut pragul celor cinci decenii de împreună-viețuire. Manifestarea a continuat seria întâlnirilor din 24 și 25 iulie 2026, când aproape 200 de cupluri sucevene au primit aceeași prețuire pentru fidelitatea și statornicia lor. Sărbătorirea familiilor continuă duminică, 29 noiembrie.

Cuvântul de bun venit a fost adresat de domnul Vasile Rîmbu, primarul municipiului Suceava, care a amintit că, după cincizeci de ani petrecuți împreună, doi oameni ajung să se înțeleagă uneori dintr-o privire. Edilul a vorbit despre poveștile de viață ale celor prezenți, scrise în timp, acasă și în familie, prin toate lucrurile împărțite de-a lungul anilor, spunând că prezența copiilor și a nepoților arată cât de mult poate cuprinde o viață construită în doi. Primarul i-a invitat apoi pe sărbătoriți să își ia nepoții de mână și să se bucure împreună de Târgul de Crăciun și de celelalte manifestări pregătite în oraș în aceste zile de sărbătoare. „Dragi sărbătoriți, vă doresc sănătate și cât mai multe zile în care să vă înțelegeți dintr-o privire”, a fost urarea cu care și-a încheiat cuvântul.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a transmis apoi, ca delegat al chiriarhului, mesajul Înaltpreasfinției Sale. Părintele Arhiepiscop și-a exprimat admirația nu doar pentru cei 50 de ani de împreună-viețuire ai familiilor aniversate, ci pentru frumusețea cu care au fost trăiți, amintind că aurul care dă numele acestei aniversări este prețios nu pentru că este vechi, ci pentru că a trecut prin foc și a rămas curat. Înaltpreasfinția Sa i-a îndemnat pe cei prezenți să privească nu doar spre longevitatea vieții de familie, ci și spre frumusețea unei vieți în care „credința a dat sens iubirii, iubirea a născut responsabilitate, iar responsabilitatea a devenit binecuvântare pentru întreaga lume”.

Mesajul a cuprins și o Rugăciune de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru harul cu care a călăuzit pașii acestor familii, pentru bucuriile împărțite și încercările biruite, pentru copiii rodiți din iubirea lor și pentru nepoții care le încununează bătrânețea. În rugăciune, ierarhul a cerut ca exemplul celor sărbătoriți să fie o lumină pentru cei tineri și o încurajare pentru cei încercați.

În încheiere, Înaltpreasfinția Sa a mulțumit domnului primar Vasile Rîmbu și întregii echipe de organizare, care au făcut dintr-o zi de împlinire personală o adevărată sărbătoare a comunității, felicitându-i și pentru bucuria adusă celor prezenți prin participarea doamnei Irina Loghin, pe care a numit-o „Distinsa Doamnă a folclorului românesc”.

Un moment aparte al întâlnirii l-a constituit chiar recitalul artistei. Cu acest prilej, îndrăgita interpretă a primit, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, din partea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, cea mai înaltă distincție a eparhiei, Ordinul „Crucea Bucovinei”, înmânat de Preasfințitul Părinte Damaschin.

Cuplurile aniversate au primit din partea Primăriei Municipiului Suceava diplome, flori și câte un dar, iar din partea Arhiepiscopiei, câte o icoană a Maicii Domnului și volume apărute la Editura Crimca, între care și lucrări semnate de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic. Din partea municipalității, fiecare familie va primi ulterior și o fotografie înrămată de la această întâlnire, realizată alături de Preasfințitul Părinte Damaschin și de primarul municipiului. Domnul Vasile Rîmbu și-a exprimat speranța ca fotografia să își găsească locul lângă cele de familie, ca amintire a acestei zile frumoase, petrecute împreună, de Ziua Bucovinei.

Pr. Ștefan Mihalcea

Irina Ursachi

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