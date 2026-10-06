De la Warp Net la Expertware. Povestea lui Tiberiu Baraboi, unul dintre pionierii internetului din România

În anii ’90, pe când era student la Informatică, Tiberiu Baraboi a fondat, la Suceava, Warp Net, unul dintre primii furnizori de internet din România.

„Am văzut că internetul va veni. Știam că va transforma, practic, lumea”, ne-a declarat Tiberiu Baraboi, primul invitat al sezonului 5 al podcastului „Interviurile Monitorul”.

Warp Net avea să ajungă unul dintre cei mai importanți furnizori regionali de internet, iar la numai 25 de ani Tiberiu și-a vândut afacerea către RDS-RCS.

A plecat apoi în Belgia, unde și-a construit o carieră internațională în IT. În 2006 a luat-o din nou de la zero și a fondat Expertware.

Astăzi, Expertware are aproximativ 115 specialiști, activitate în România și Belgia și un business de aproximativ 10 milioane de euro. O companie puternică, construită inclusiv la Suceava, dar despre care foarte mulți suceveni știu încă foarte puțin.

Un dialog despre tehnologie și business, dar mai ales despre alegeri, eșecuri, perseverență și ce se află în spatele unei povești antreprenoriale construite pe parcursul a trei decenii.

Un dialog despre regrete, familie, pierderi și lucrurile amânate pentru „când voi fi la pensie”.

Toate acestea le puteți afla urmărind podcastul „Interviurile Monitorul”, pe care îl puteți viziona pe site-ul „Monitorului de Suceava”, dar și pe canalul de YouTube sau pe pagina de Facebook ale ziarului nostru.