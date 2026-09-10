De la screening la îngrijire: dezbaterea #FărăDiabet: Adevăr și Provocare ajunge la Suceava

În România, distanța dintre un diagnostic pus la timp și un pacient efectiv îngrijit rămâne una dintre cele mai costisitoare probleme de sănătate publică. Depistarea, în sine, nu este suficientă: fără un traseu clar după analize, mulți pacienți rămân în afara sistemului medical chiar și după ce boala le-a fost identificată.

Plecând de la această premisă, Asociația Caravana cu Medici organizează joi, 10 septembrie 2026, la Suceava, conferința regională de tip masă rotundă intitulată „#FărăDiabet: Adevăr și Provocare -De la screening la îngrijire: cum construim un traseu funcțional pentru pacientul cu diabet zaharat”. Evenimentul va avea loc la Hotel Prestige începând cu ora 13:00.

Suceava, un județ în care boala poate rămâne nevăzută

Al doilea județ ca suprafață din România, cu o populație rurală numeroasă și zone montane greu accesibile – de la Câmpulung Moldovenesc la Vatra Dornei și Broșteni – Suceava ridică o întrebare care depășește statistica. În 2023, incidența raportată a diabetului în județ, de 336,4 cazuri la 100.000 de locuitori, se afla cu aproximativ 39% sub media națională, de 551,8. O cifră care poate însemna fie o situație reală mai bună, fie un număr important de cazuri încă nedescoperite – exact tipul de incertitudine pe care campania #FărăDiabet își propune să îl clarifice prin screening activ, direct în comunitate.

Despre campania #FărăDiabet

Masa rotundă de la Suceava face parte din campania națională #FărăDiabet, susținută de Boehringer Ingelheim, o campanie de sănătate publică dedicat depistării și integrării în sistemul sanitar național a pacienților cu diabet zaharat din comunitățile rurale. Obiectivul campaniei urmărește în egală măsură și conectarea pacienților nou diagnosticați cu medicul specialist din proximitate, dar și includerea lor într-un traseu de îngrijire și monitorizare continuă în comunitate.

În perioada octombrie 2025 -decembrie 2026, peste 11.000 de persoane din mediul rural vor fi evaluate de echipele multidisciplinare ale asociației. Cele șapte filiale regionale vor desfășura cel puțin 110 caravane medicale la nivel național, având ca obiective depistarea persoanelor cu diabet zaharat, conectarea acestora cu medicul diabetolog, integrarea în Programul Național de Diabet și monitorizarea ulterioară în comunitate, împreună cu medicii de familie și asistenții medicali comunitari.

O agendă construită pe nevoile reale ale pacienților

Pentru a completa intervențiile din teren, masa rotundă de la Suceava propune un format interactiv, structurat în patru teme de lucru. Fiecare pornește de la o realitate documentată în caravane și caută pași concreți pentru depășirea ei:

Riscul pe care pacienții îl ignoră – de ce prediabetul și diabetul incipient nu produc schimbări de comportament, chiar și atunci când riscul le este comunicat pacienților.

– de ce prediabetul și diabetul incipient nu produc schimbări de comportament, chiar și atunci când riscul le este comunicat pacienților. Diagnosticat, dar nu și „în program” – barierele administrative și lipsa informării care lasă pacienți deja diagnosticați în afara Programului Național de Diabet.

– barierele administrative și lipsa informării care lasă pacienți deja diagnosticați în afara Programului Național de Diabet. Diagnosticul tardiv și costurile lui – câți pacienți ajung la medic abia odată cu apariția complicațiilor și cum ar putea fi identificați mai devreme.

– câți pacienți ajung la medic abia odată cu apariția complicațiilor și cum ar putea fi identificați mai devreme. După diagnostic, pierderea pacientului din monitorizare – de ce pacienții diagnosticați nu rămân în urmărire și cum poate fi împărțită responsabilitatea între diabetolog, medicul de familie și asistentul comunitar.

Invitație pentru profesioniștii din sănătate

Prin acest eveniment, Asociația Caravana cu Medici aduce laolaltă principalii actori locali și regionali preocupați de problema diabetului zaharat. Implicarea acestora este esențială pentru dezvoltarea unor soluții aplicabile, prin care expertiza clinică să se reflecte în politici publice orientate către nevoile pacienților.

Persoanele interesate să contribuie prin expertiza lor la identificarea și deservirea nevoilor comunităților locale sunt invitate să contacteze asociația la adresa de e-mail: comunicare@caravanacumedici.ro .

Despre organizator

Caravana cu Medici este un ONG independent și apolitic, fondat în 2014. De la înființare, asociația a desfășurat peste 300 de caravane medicale, în cadrul cărora a oferit consultații pentru mai mult de 30.000 de pacienți. Organizația a avut un rol esențial în elaborarea Legii Asistenței Medicale Mobile, adoptată în 2022.