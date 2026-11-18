Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava anunță finalizarea proiectului „De la Școală la Experiență: Strategii Inovatoare în Organizarea Stagiilor de Practică”, la 31 octombrie 2026.

Obiectivul general al proiectului a constat în creșterea calității programelor de învățare la locul de muncă, precum și în îmbunătățirea caracterului incluziv, a eficacității și a relevanței sistemelor de educație și formare, prin sprijinirea dezvoltării aptitudinilor și competențelor profesionale practice specifice și a dobândirii de competențe-cheie de către 251 de elevi înmatriculați în sistemul național de învățământ (învățământ profesional și tehnic), la Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” din Suceava.

Obiectivele specifice ale proiectului au vizat următoarele:

Participarea a 251 de elevi la programe de învățare la locul de muncă performante, interactive și inovatoare, pe durata a doi ani școlari, prin efectuarea de stagii de practică la angajatori din România, conform planurilor de învățământ aprobate, și stimularea dobândirii unor competențe și aptitudini necesare inserției pe piața muncii. Elevii au fost astfel sprijiniți să își finalizeze studiile și apoi să opteze, în funcție de competențele și de propriile nevoi, pentru continuarea studiilor și/sau angajare. Certificarea a cel puțin 229 de elevi (aproximativ 91%) din grupul țintă al proiectului, ca urmare a parcurgerii programelor de învățare la locul de muncă și a organizării și desfășurării examenelor anuale de certificare, pe durata a doi ani școlari. Dezvoltarea de parteneriate între unitățile de învățământ și partenerii de practică sau potențialii angajatori pentru susținerea și îmbunătățirea procesului educațional și pentru facilitarea accesului pe piața muncii, inclusiv prin crearea unui sistem de informare coordonată între toate părțile implicate (elevi, părinți, angajatori și unități de învățământ) și prin punerea unui accent mai mare pe competențele și meseriile verzi, prin organizarea unor ateliere tematice. S-a urmărit astfel îmbunătățirea nivelului de informare, conștientizare și înțelegere a oportunităților oferite în cadrul proiectului și în afara acestuia, precum și identificarea unor soluții practice, viabile și inovatoare pentru îmbunătățirea permanentă a ofertei de stagii.

Grupul țintă a cuprins 130 de elevi din promoția 2024–2025 și 121 de elevi din promoția 2025–2026. Proiectul s-a desfășurat pentru două promoții ale colegiului. Stagiile prevăzute au avut durate de 150 sau 300 de ore, în funcție de calificare și de planul de învățământ.

Rezultatele proiectului:

251 elevi sprijiniți prin programe de învățare la locul de muncă.

229 participanți care au obținut o calificare la încetarea calității de participant.

251 convenții de practică încheiate între elevi, colegiu și operatorii economici .

1 spațiu de practică dotat în cadrul colegiului.

Peste 10 parteneriate noi cu operatori economici pentru extinderea rețelei de practică.

20 ateliere organizate, inclusiv pe tema competențelor relevante pentru meseriile verzi.

Planul de sustenabilitate prevede folosirea în continuare a dotărilor pentru pregătirea practică și menținerea colaborării cu operatorii economici pentru organizarea stagiilor destinate viitoarelor generații de elevi.

Valoarea totală aprobată a proiectului a fost de 2.464.231,58 lei.

Contribuția aprobată a Uniunii Europene a fost de 2.094.596,84 lei.

Perioada de implementare a fost 01.11.2024–31.10.2026 (24 de luni).

Proiectul a fost cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European Plus (FSE+), în cadrul Programului Educație și Ocupare 2021–2027, apelul PEO/76/PEO_P8/OP4/ESO4.5/PEO_A3, obiectivul specific ESO4.5.