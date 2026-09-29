De la poveste la gândire. Citim. Înțelegem. Gândim. Alegem

Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava lansează ediția I, 2026-2027, a Campaniei județene de literație în bibliotecile școlare și Centrele de Documentare și Informare, sub tema „De la poveste la gândire” și mottoul „Citim. Înțelegem. Gândim. Alegem.”

Campania continuă experiența ediției-pilot desfășurate în 2026, care a reunit 34 de unități de învățământ, 170 de participanți adulți și 1.623 de elevi, în cadrul a 1.734 de ore de activitate.

Dincolo de cifre, ediția-pilot (2025-2026) a evidențiat potențialul bibliotecilor școlare și CDI de a deveni spații active de învățare, dialog, reflecție și colaborare. Noua ediție duce această experiență mai departe și privește biblioteca/CDI nu doar ca loc de acces la carte și informație, ci ca spațiu sigur în care se construiește cititorul și se formează gânditorul.

Parcursul pedagogic este construit în jurul a patru repere – Descoperim, Înțelegem, Chestionăm, Folosim – care susțin trecerea de la întâlnirea cu textul la înțelegere, întrebare, argumentare și utilizarea conștientă a informației.

Miza nu este numărul activităților, ci progresul elevului: cum citește, cum înțelege, ce întrebări pune, cum argumentează și cum folosește ceea ce a învățat.

Campania se desfășoară în perioada 1 octombrie 2026-30 iulie 2027, activitățile fiind adaptate vârstei și nevoilor elevilor, specificului fiecărei școli și resurselor disponibile.

CCD „George Tofan” Suceava va asigura coordonarea metodologică, consultanța și sprijinul necesar implementării, iar Ziua Bibliotecarului, 23 aprilie 2027, va constitui un reper profesional dedicat reflecției și schimbului de bune practici.

Prin colaborarea dintre bibliotecari școlari, profesori documentariști, cadre didactice, directori, elevi, familii și parteneri, campania urmărește și coagularea unei comunități educaționale în jurul literației. ”Pentru că dezvoltarea literației nu este responsabilitatea unui singur actor educațional, ci rezultatul unui efort coerent, colaborativ și susținut în timp.”

Prof. Daniela Argatu

bibliotecar CCD „George Tofan” Suceava

coordonator biblioteci școlare/CDI – județul Suceava,

Coordonatorul Campaniei județene de literație