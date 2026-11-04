De la Muenchen la Milano

Până să trecem la meciurile europene, am avut două derby-uri de gală, cele mai mari din Germania și Italia. Der Klassiker a picat taman la țanc, Bayern și Dortmund fiind singurele echipe neînvinse după șapte etape. Și era păcat să nu rămână așa, umăr la umăr în fruntea Bundesligii. S-a terminat 2-2, acasă la bavarezi, care au ratat din toate pozițiile, au nimerit toate barele, inclusiv la penalty-ul executat de laureatul Kane! Îți revii greu după sindrofiile astea, emoții, discurs, autografe, interviuri, poze, petrecere, răspuns la sutele de mesaje… Abia aștepți să vină un meci cinstit ca să te mai odihnești puțin. Ghinionul englezului că a fost taman Klassiker-ul. Dar campionatul e abia la început, se știe că Bayern are abonament pe liniile interne.

În schimb, în Serie A am fi vrut noi să se termine egal. Il derby della Madonnina l-a lăsat iar în ofsaid pe Chivu, iar asta a început să fie deranjant pentru suporterii lui Inter. Dar și mai deranjantă a fost maniera. Iarăși început pe vârfuri, cu adversarii distanțându-se rapid la două goluri, dar cât să mai țină ulciorul ăsta cu revenirea?! A fost doar una parțială, pe moment dătătoare de speranțe, însă pe final de repriză Milanul le-a dat verișorilor fatala, 3-1. Bine, nu credea nimeni că asta va pune definitiv capac, numai că după intervenția lui Chivu de la pauză, mult lăudat pentru așa ceva, lucrurile s-au înrăutățit. Chiar dacă Inter n-a mai luat gol, jocul său a fost exasperant de steril, mult mai slab ca în prima repriză, paradoxal. Iar ce a surprins încă și mai rău a fost inerția inexplicabilă a lui Chivu, care n-a făcut schimbări decât atunci când era prea târziu. Sigur, e o oarecare consolare că Milan nu prea contează în lupta pentru titlu (fără să poată fi nici exclusă), rivalele surprinzătoare fiind echipele romane care o încadrează pe Inter pe podium, cu Lazio prima și Roma a treia. Culmea, ambele au rămas și singurele neînvinse. Nu cred că le va ține invincibilitatea până la derby-ul roman, programat spre mijlocul lui decembrie, dar va fi interesant. Cât despre Cristi Chivu, să sperăm că ia titlul și sezonul ăsta, așa se vor ierta greșelile de parcurs. Deși victoria în derby a devenit aproape obligatorie la retur.