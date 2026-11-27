În calendarul memoriei noastre colective, sfârșitul lui noiembrie și începutul lui decembrie poartă densitatea unei ștafete istorice. Pe 28 noiembrie, Bucovina își celebrează unirea cu Țara – o zi cu rezonanță aparte pentru cei care s-au născut sub cerul ei domol și au învățat devreme că identitatea nu este un decor de sărbătoare, ci o rânduială interioară. Patru zile mai târziu, pe 1 Decembrie, România întreagă privește spre Alba Iulia și spre sensul mai larg al apartenenței la o comunitate națională și, astăzi, europeană.

După mai bine de trei decenii de jurnalism economic, în care am urmărit cicluri de expansiune, crize, promisiuni mari și reforme amânate, privesc aceste două date nu doar ca pe niște borne de protocol, ci ca pe un test de luciditate. Istoria ne-a arătat că națiunile nu se împlinesc o singură dată, pe hârtie sau în piețe festive; ele se confirmă în fiecare deceniu prin capacitatea de a-și transforma moștenirea în putere reală, măsurabilă în viața de zi cu zi a cetățenilor și în soliditatea instituțiilor.

Care ar trebui să fie, așadar, obiectivul fundamental al României pentru anii care vin? Dincolo de lozincile confortabile, miza centrală este maturitatea competitivă și reziliența economică – adică trecerea de la o economie care crește adesea prin inerție, consum sau fonduri externe (europene) la o economie capabilă să producă valoare adăugată, energie accesibilă, capital autohton puternic și reguli previzibile pe termen lung.

Să ne uităm la metafora grădinii sau a livezii, atât de familiară spațiului bucovinean. Multă vreme, România s-a comportat ca un gospodar care se bucură de ploaia neașteptată și de rodul spontan al solului, dar amână să repare gardul, să curețe rigolele și să construiască o magazie trainică pentru iarnă. Când vremea este blândă, improvizația pare ingeniozitate; când vine înghețul sau seceta piețelor globale, lipsa infrastructurii și a disciplinei se decontează scump. Un stat matur nu este cel care promite belșug veșnic, ci acela care știe să gestioneze anotimpurile aspre fără să-și mănânce sămânța pentru anul următor. Această maturitate are nevoie de trei piloni concreți, fără de care orice discurs festiv rămâne o simplă retorică.

Primul pilon este energia și bazele industriale ale competitivității. Nu poți vorbi despre reindustrializare, digitalizare sau atragerea investițiilor strategice dacă energia cântărește ca o piatră de moară pe umerii companiilor și ai gospodăriilor. România are un avantaj rar în Europa – un mix energetic diversificat, resurse, potențial de producție și un rol regional tot mai vizibil în securitatea energetică a flancului estic. Însă potențialul nevalorificat sau blocat în birocrație și incertitudine este precum apa unui râu lăsată să se risipească în bălți, în loc să fie condusă spre turbine și irigații. Obiectivul următorilor ani este să transformăm statutul de „țară cu potențial” într-o economie cu energie competitivă, rețele moderne și lanțuri valorice ancorate solid aici.

Al doilea pilon este predictibilitatea fiscală și calitatea statului. Capitalul – fie el românesc sau străin – nu se teme de taxe la fel de mult pe cât se teme de schimbările bruște de reguli, de improvizația bugetară și de lipsa de consecvență. În economia reală, încrederea se construiește în ani și se poate fisura într-o singură noapte de ordonanță. Dacă vrem companii românești care să devină campioni regionali, piețe de capital profunde și o clasă antreprenorială care să investească aici, nu la adăpostul prudenței defensive, statul trebuie să funcționeze ca un arbitru imparțial și previzibil, nu ca o sursă permanentă de surprize.

Al treilea pilon este capitalul uman și coeziunea teritorială. Am văzut de-a lungul acestor treizeci de ani cum decalajele dintre centrele dinamice și regiunile rămase în urmă macină nu doar statisticile, ci și încrederea publică. Bucovina, Moldova, Oltenia, Banatul, Transilvania, Dobrogea sau Muntenia nu sunt piese de puzzle concurente, ci vase comunicante ale aceluiași organism. Când tinerii pleacă nu din curiozitate, ci din lipsa orizontului, iar școlile și spitalele nu țin pasul cu nevoile reale ale pieței muncii, pierdem exact resursa pe care nicio subvenție nu o poate înlocui. Educația aplicată, competențele tehnice și reconversia profesională trebuie tratate ca investiții de securitate națională, nu ca rubrici secundare în buget.

Într-o Europă aflată la rândul ei la răscruce – între nevoia de securitate, tranziția verde și pragmatică, presiunea demografică și redefinirea priorităților bugetare multianuale – România nu-și mai permite luxul provincialismului sau al cinismului comod. Cinismul este o formă subtilă de capitulare: îți oferă scuza de a nu mai încerca, de a reduce totul la caricatură și de a aștepta ca altcineva să repare ce ai lăsat în paragină. Dimpotrivă, realismul constructiv înseamnă să privești lucid neajunsurile fără să pierzi busola interesului public.

De la 28 noiembrie, când ecoul unirii Bucovinei amintește că demnitatea se câștigă prin statornicie și luciditate, până la 1 Decembrie, ziua în care România își adună aspirațiile sub același steag, mesajul acestor zile ar trebui să fie limpede: să nu ne mulțumim cu supraviețuirea de la o criză la alta. Să facem din următorii ani deceniul în care România devine un stat economic matur, competitiv și demn de încrederea propriilor cetățeni – acasă, în regiune și în Europa.

La mulți ani, bucovineni! La mulți ani, România!

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Autorul:

Daniel Apostol, Sucevean, Editorialist, analist economic și expert în politici publice, fondator ClubEconomic și România Durabilă