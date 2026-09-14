De ce să alegi epilarea definitivă acum: Contur Center Suceava întâmpină toamna cu Elysion Pro 3500 W

Te-ai săturat să te epilezi singură? Epilarea definitivă cu laser diodă la Contur Center Suceava se face acum cu Elysion Pro, un aparat gândit pentru confort. Află aici mai multe.

În iulie, ți-ai făcut programare la epilare cu ceară cu două zile înainte de concediu. În august, te-ai luptat cu firele crescute sub piele. Acum, ai ajuns în punctul în care ți s-a luat de rutina epilării. Din întrebări pe care orice femeie și le-ar pune ai ajuns aici.

Ce impact are aparatul Elysion Pro și pe pielea ta?

Ședințele sunt concepute pentru un nivel ridicat de confort, iar disconfortul poate varia în funcție de zonă și de sensibilitatea individuală. Aparatul poate acționa și asupra unor fire fine care se subțiază spre ultimele ședințe.

Elysion Pro 3500 W a fost introdus recent la Contur Center, salon epilare definitiva Suceava. Este un laser diodă cu studii clinice și certificare medicală, fabricat în Spania, avizat FDA și CE. Puterea aparatului, împreună cu alegerea parametrilor potriviți de către personalul instruit, contribuie la obținerea unor rezultate de lungă durată în cadrul unui protocol care include, de regulă, minimum 8 ședințe.

Setările se reglează la fiecare vizită, după piele, fir și zonă. Distanța dintre ședințele protocolului poate fi de 6, 8 și chiar 12 săptămâni spre finalul tratamentului.

De ce e toamna momentul potrivit să începi epilarea laser?

După estomparea bronzului, parametrii aparatului pot fi adaptați în funcție de caracteristicile pielii și ale firului de păr.

Contează și sincronizarea. Înainte și după fiecare ședință trebuie să eviți soarele 5-7 zile, regulă care e ușor de respectat până în primăvară, având în vedere că expunerea la soare este mai redusă în această perioadă.

Dacă ai pielea sensibilă, epilarea cu aparatul Elysion Pro doare?

Disconfortul este redus, inclusiv în zonele sensibile, precum zona inghinală. Pentru multe persoane, epilarea cu laser poate fi mai ușor de tolerat decât epilarea cu ceară. La Elysion Pro, răcirea Crystal Freeze păstrează vârful aparatului la 5°C toată ședința, contribuind la confortul din timpul procedurii. Pentru pielea reactivă există și un mod de lucru mai blând.

Spune de la prima ședință că ai pielea sensibilă, astfel încât specialiștii să poată alege setările potrivite ale aparatului. Intervalul dintre ședințe îți permite să jonglezi cu data la care programezi fiecare ședință.

De ce să alegi epilarea definitivă acum: Contur Center Suceava întâmpină toamna cu Elysion Pro 3500 W

Ce probleme poate reduce epilarea cu laser, pe lângă eliminarea firului de păr?

Laserul poate reduce și problemele create de ceară și lamă:

Contribuie la reducerea foliculitei, apărută după ras sau ceară.

Poate preveni apariția firelor care cresc sub piele.

Poate reduce timpul pe care îl aloci epilării clasice.

Cum îți poți îngriji pielea între ședințe?

Până termini ședințele, rade zona doar cu lama, fără ceară/pensetă/epilator.

Folosește SPF 50+ pe zonele expuse la soare.

După ședințe, evită dușurile fierbinți, sauna și sportul intens 24 de ore.

Poartă haine lejere din bumbac două zile.

Întrebări frecvente despre epilarea progresiv definitivă cu laser

Ce faci dacă mai ai fire după a opta ședință?

Poți să programezi o ședință de întreținere. Firele care persistă după protocol pot deveni mai rare sau mai fine, însă răspunsul diferă de la o persoană la alta. În unele cazuri pot fi recomandate ședințe de întreținere, intervalul fiind stabilit în funcție de răspunsul individual și de statusul hormonal, la 6-12 luni aproximativ.

Poți face epilare laser dacă iei medicamente sau ai anumite boli?

În cadrul centrului Contur Center Suceava se oferă consultație gratuită înainte de începerea ședințelor. Anumite boli sau medicamente prezintă contraindicație pentru acest tip de procedură.

Epilarea laser afectează fertilitatea?

Nu. Laserul acționează doar la nivelul pielii, unde se află firul de păr, și nu trece mai departe de ea.

Pe scurt, de ce să acționezi acum

A venit toamna. Dacă ți s-a dus bronzul pe care l-ai obținut vara, programează-te la prima ședință de epilare definitivă la Contur Center Suceava. Așa profiți din plin de beneficiile noului Elysion Pro, ale cărui setări se reglează după caracteristicile pielii tale.

Programează o consultație gratuită la Contur Center, întreabă de ofertele de toamnă și obține până anul viitor o piele netedă de invidiat.

Notă: Informațiile prezentate în acest articol au caracter informativ și nu înlocuiesc evaluarea individuală realizată de un specialist. Rezultatele epilării cu laser și numărul de ședințe necesare pot varia în funcție de caracteristicile pielii și ale firului de păr, particularitățile individuale.

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Sursa foto: conturcenter.ro