Statisticile arată că România are cu 40% mai mulți medici stomatologi decât poate absorbi piața muncii, însă în mediul rural există sate întregi în care locuitorii nu au mai văzut un dentist de ani de zile. Invitați în cadrul emisiunii „Ora întrebărilor” de la Bucovina TV, medicul stomatolog Cristina Sbîrnea, consilier local USR, și rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, prof. univ. dr. Mihai Dimian, au explicat motivele pentru care tinerii absolvenți evită să își deschidă cabinete la țară.

Principala barieră în calea extinderii serviciilor stomatologice în satele județului este de natură financiară. Stomatologia este o ramură medicală finanțată aproape exclusiv din fondurile proprii ale pacienților, iar tinerii absolvenți caută zone în care își pot amortiza mai rapid cheltuielile.

Rectorul USV, Mihai Dimian, a subliniat că, deși există credite cu dobândă redusă sau programe europene pentru debutul în afaceri, realitatea economică din mediul rural descurajează inițiativa privată. „Trebuie să îți recuperezi investiția la un moment dat. În oraș o recuperezi mai repede, mai ușor, dar s-ar putea să dai faliment până când îți recuperezi investiția în zona rurală”, a explicat Mihai Dimian.

În plus, adresabilitatea pacienților de la țară este scăzută, atât din motive financiare, cât și a mentalității conform căreia vizita la dentist se face doar în caz de durere, nu pentru prevenție.

Medicul stomatolog Cristina Sbîrnea a atras atenția asupra faptului că întreținerea și avizarea unui cabinet presupun costuri și rigoare legislativă, chiar și atunci când primăriile ar fi dispuse să ofere spații. Potrivit dr. Sbîrnea, infrastructura lipsește în multe comune, iar legislația pentru avizarea unui cabinet s-a înăsprit considerabil după pandemie, impunând circuite funcționale stricte și dotări costisitoare peste care nu se poate trece. De asemenea, toate materialele stomatologice sunt importate și plătite la aceleași prețuri ca în Vestul Europei sau în Statele Unite.

Un alt aspect se referă la accesarea fondurilor pentru IMM-uri sau a programelor de tip start-up, care nu este facilă pentru medicii care vor să meargă la sat. „Start-up-ul pe care l-am accesat eu pentru cabinetul pe care îl dețin a pus condiția să fie firma deschisă în mediul urban. La ultimul barem pentru dezvoltarea IMM-urilor, 10 puncte erau acordate pentru producția înaltă și doar două puncte pentru medicină, conform codurilor CAEN. Deci automat suntem discriminați”, a declarat Cristina Sbîrnea.

Atât medicul stomatolog, cât și rectorul USV au căzut de acord că, în lipsa unor pârghii prin care statul să poată impune distribuția medicilor în teritoriu, soluția stă în implicarea directă a autorităților locale. Mihai Dimian a sugerat că primăriile din mediul rural ar trebui să schimbe abordarea și să ofere stimulente concrete medicilor, așa cum ar trebui să procedeze și pentru atragerea profesorilor. Concret, unitățile administrativ-teritoriale pot pune la dispoziție spații deja amenajate și dotate cu echipamentele necesare, inclusiv prin înființarea de cabinete stomatologice în școlile din comune, eliminând astfel povara investiției inițiale de pe umerii tinerilor doctori.