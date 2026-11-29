În momentul în care analizează o campanie promoțională derulată de un cazinou online, utilizatorii nu trebuie să ignore procentele de contribuție ale jocurilor pentru efectuarea rulajului, dacă această condiție este specificată în termeni și condiții. Pe lângă valoarea bonusului și valabilitatea acestuia, modul în care poate fi efectuat rulajul are un rol semnificativ.

Chiar dacă există și campanii care nu sunt însoțite de cerințe de rulaj, cele mai multe au specificată și această condiție. Un aspect pe care nu toți jucătorii îl știu este că unele titluri contribuie într-un procent mai mic la îndeplinirea cerințelor de rulaj, în timp ce altele pot fi excluse complet.

De exemplu, jocurile live, cele de masă și de cărți, video pokerul și Plinko contribuie, de obicei, într-un procent mic. În unele situații, procentul este de 10%, așa că este recomandată citirea Termenilor și Condițiilor, dar și a regulilor generale pentru bonusuri stabilite de operatori. De obicei, sloturile contribuie într-un procent de 100% la realizarea rulajului, dar anumite jocuri pot fi excluse complet.

Astfel, înainte de activarea oricărui casino bonus, este recomandată citirea tuturor termenilor. În caz contrar, se poate ajunge în situația în care să observi că unele jocuri, poate chiar cele preferate, nu contribuie la efectuarea rulajului.

Cum influențează procentele calculul rulajului?

Să presupunem că un utilizator primește un bonus de 100 de unități, iar condiția promoției presupune un rulaj de 20 de ori valoarea acestuia. În acest scenariu, cerința totală este de 2.000 de unități în mize eligibile.

Dacă jocul ales are o contribuție de 100%, o miză de 10 unități adaugă 10 unități la efectuarea rulajului. Dacă același joc ar avea o contribuție de 10%, aceeași miză ar adăuga doar 1 unitate. Practic, dacă ar miza pe sloturile eligibile, utilizatorul ar trebui să efectueze un rulaj de 2.000 de unități, iar dacă ar paria la jocuri de masă, live ori altele care au o contribuție de 10%, cuantumul total al pariurilor ar fi de 20.000 de unități. În cazul în care sunt efectuate pariuri mixte, atât la sloturi, cât și la jocuri care contribuie cu 10%, progresul se calculează separat pentru fiecare miză, în funcție de procentul aplicabil.

În exemplul de mai sus, rulajul este efectuat doar pentru valoarea bonusului. Pot fi situații în care rulajul se aplică și sumei depuse, care se cumulează cu valoarea bonusului.

De ce au jocurile procente de contribuție diferite?

Diferențele sunt legate de caracteristicile matematice și de modul de funcționare al jocurilor. Sloturile, jocurile de masă și versiunile cu dealeri live nu au aceeași structură, iar operatorii menționează procente diferite în cadrul promoțiilor pe care le derulează.

În cazul sloturilor, contribuția de 100% este întâlnită frecvent în ofertele promoționale. Totuși, anumite titluri pot fi excluse complet. De exemplu, dacă o campanie este derulată în parteneriat cu un furnizor, destul de probabil doar unele sloturi de la această companie vor fi incluse pentru realizarea rulajului.

La ruletă și blackjack, video poker și baccarat, contribuția este, de obicei, mai mică, deoarece formatul matematic al acestor jocuri este diferit de sloturi online. De exemplu, dacă procentul ar fi de 100%, ar fi mult mai ușor ca un utilizator să efectueze rulajul pe pariurile cu cota 2.00 de la ruletă, în raport cu sloturile online. De aceea, procentul este în general mai mic.

Pe lângă contribuția la efectuarea rulajului, utilizatorii trebuie să verifice și alte detalii în momentul în care optează pentru participarea la o campanie promoțională. Termenul pe care îl au la dispoziție pentru a finaliza rulajul contează, dar, de obicei, operatorii licențiați de ONJN oferă o perioadă rezonabilă. În același timp, e indicat să verifice și limitele maxime de câștig, dacă acestea sunt specificate în termeni și condiții.