De ce nu te poți relaxa nici când ai timp liber

Este sâmbătă dimineața. Nu ai nicio întâlnire, nicio sarcină urgentă, nimeni nu așteaptă nimic de la tine. Ar trebui să fie momentul perfect pentru odihnă. Și totuși, după câteva minute pe canapea, apare o neliniște surdă. Te gândești la ce ai lăsat neterminat vineri, la cumpărăturile pentru săptămâna viitoare, la faptul că ai putea face ceva „util”. Până la urmă te ridici, faci ordine prin dulapuri și, seara, te simți la fel de obosit ca după o zi de lucru.

Dacă te recunoști în această scenă, nu ești singur. Mulți oameni au învățat, fără să-și dea seama, că valoarea lor se măsoară în ceea ce produc. Ne lăudăm cu cât de ocupați suntem, iar la întrebarea „ce mai faci?” răspundem tot mai des „alerg de colo-colo”. Odihna devine astfel ceva ce trebuie meritat, iar timpul liber nefolosit „cum trebuie” pare o risipă. Problema nu este lipsa timpului, ci felul în care privim timpul.

O cercetare publicată în 2021 într-o prestigioasă revistă de psihologie socială experimentală a pus această intuiție la încercare. Psihologii Gabriela Tonietto, Selin Malkoc, Rebecca Reczek și Michael Norton au studiat, în mai multe experimente, ce se întâmplă cu oamenii care consideră că timpul liber este o pierdere de vreme. Rezultatele au fost clare: cei care aveau această convingere se bucurau mai puțin de activitățile plăcute și declarau niveluri mai ridicate de stres, neliniște și tristețe. Într-unul dintre studii, participanții au fost întrebați cum petrecuseră o sărbătoare. Cei care vedeau odihna ca pe o risipă s-au distrat mai puțin, indiferent dacă fuseseră la o petrecere sau stătuseră acasă. Într-un alt experiment, unii participanți au citit texte care prezentau timpul liber ca fiind inutil, apoi au privit scurte filme amuzante. Acești oameni s-au amuzat vizibil mai puțin decât ceilalți. Interesant este că efectul a apărut chiar și atunci când activitatea era aleasă de bunăvoie și ar fi trebuit, în mod firesc, să aducă bucurie. Concluzia cercetătorilor este că nu activitatea în sine ne strică relaxarea, ci convingerea pe care o aducem cu noi în ea.

Mai există un mecanism. Mintea noastră păstrează activ în memorie sarcinile neîncheiate, ca pe niște ferestre lăsate deschise. Psihologii numesc acest fenomen efectul Zeigarnik, după cercetătoarea care l-a descris în anii 1920. De aceea, chiar și în concediu, gândurile se întorc la lucrurile rămase în urmă. Corpul stă pe plajă, dar mintea a rămas la birou.

Vestea bună este că relaxarea se poate învăța. Iată trei soluții care te pot ajuta.

Prima soluție este să schimbi felul în care privești odihna. Ea nu este o recompensă pentru munca terminată, ci o nevoie firească, la fel ca somnul sau hrana. Un sportiv nu devine mai puternic în timpul antrenamentului, ci în perioada de refacere de după. La fel, atenția, creativitatea și răbdarea ta se refac doar atunci când le lași să se odihnească. Poți chiar să-ți treci odihna în agendă, cu aceeași seriozitate cu care îți notezi o întâlnire importantă. Când apare vinovăția, spune-ți simplu: „Și asta face parte din treaba mea.”

A doua soluție este să închizi conștient ziua de muncă. Într-un studiu din 2011, psihologii E. J. Masicampo și Roy Baumeister au observat că oamenii care își făceau un plan concret pentru obiectivele neîndeplinite erau mult mai puțin tulburați de gânduri nedorite despre ele. Nu era nevoie să termine sarcina, ci doar să hotărască pe hârtie când și cum se vor ocupa de ea. Fă din asta un mic ritual: scrii lista, închizi caietul, îți schimbi hainele de lucru. Mintea primește semnalul că poate lăsa garda jos.

A treia soluție este să alegi activități care te cuprind cu totul. Pentru mulți oameni, statul fără nimic de făcut nu aduce liniște, ci lasă loc grijilor. Mult mai odihnitoare sunt activitățile care îți captează atenția fără să te solicite excesiv: o plimbare prin natură, grădinăritul, gătitul fără grabă, cântatul, un joc de societate cu prietenii, lucrul manual. Acestea țin mintea ocupată exact cât trebuie, astfel încât grijile să nu mai găsească loc. Și renunță la ideea că timpul liber trebuie să producă ceva: o plimbare nu are nevoie de un anumit număr de pași ca să fie valoroasă.

A te relaxa nu înseamnă a fi leneș. Înseamnă a-ți permite să fii om, nu doar o unealtă. Data viitoare când ai o după-amiază liberă și simți acel îndemn de a „face ceva util”, amintește-ți că odihna este, de fapt, unul dintre cele mai utile lucruri pe care le poți face pentru tine.

Psiholog Mihai Moisoiu

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