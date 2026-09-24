De ce circulă bârfele mai repede decât adevărul

Zvonul are o viteză proprie, una care pare să sfideze logica. O informație falsă sau exagerată ajunge de la un capăt la altul al unei comunități mult mai repede decât o corectare oficială, oricât de bine documentată ar fi aceasta. Fenomenul nu ține de neatenție sau de rea-voință, ci de felul în care mintea umană este construită să proceseze informația socială. Bârfa nu este doar un defect moral, ci un mecanism psihologic vechi, care odinioară avea rolul de a proteja grupul de pericole și de a menține coeziunea comunității.

Un studiu amplu realizat de cercetătorii Soroush Vosoughi, Deb Roy și Sinan Aral, publicat în 2018 în revista „Science”, a analizat aproximativ 126.000 de povești distribuite pe Twitter de peste trei milioane de utilizatori, pe o perioadă de mai bine de zece ani. Concluzia a fost tranșantă: informațiile false s-au răspândit semnificativ mai rapid, mai departe și mai profund decât cele adevărate, indiferent de subiect. Cercetătorii au observat că știrile false erau cu aproximativ 70% mai probabil să fie distribuite mai departe decât cele reale, iar explicația nu ținea de faptul că erau promovate de roboți, ci de reacția emoțională pe care o stârneau la oameni. Conținutul fals genera mai des surpriză, dezgust sau indignare, emoții care motivează distribuirea rapidă, în timp ce adevărul, adesea mai nuanțat și mai puțin spectaculos, nu reușea să concureze la același nivel de intensitate emoțională.

Acest tipar se regăsește și la scară mică, în orice comunitate locală, fie ea un cartier, o școală sau un birou. Un zvon despre un vecin, despre o decizie a primăriei sau despre un coleg are un avantaj structural față de adevăr: este simplu, este captivant și oferă o poveste completă, cu un vinovat și o concluzie clară. Adevărul, în schimb, vine de obicei fragmentat, cu nuanțe, cu „depinde” și cu explicații care cer răbdare. Creierul uman este predispus să prefere coerența narativă în locul complexității factuale, iar acest lucru face ca o poveste simplă, chiar falsă, să pară mai credibilă decât una complicată, chiar adevărată.

La această predispoziție cognitivă se adaugă și un factor social esențial: nevoia de apartenență. A împărtăși o informație, fie ea și neverificată, oferă celui care o transmite un sentiment de importanță și de conexiune cu ceilalți. A fi primul care „știe ceva” aduce un mic câștig de statut în ochii grupului, iar acest beneficiu psihologic imediat cântărește adesea mai mult decât grija pentru acuratețe. Cu cât informația este mai neobișnuită sau mai scandaloasă, cu atât beneficiul social al transmiterii ei este mai mare, ceea ce explică de ce veștile extreme circulă mai repede decât cele echilibrate.

Totuși, faptul că zvonul are un avantaj natural nu înseamnă că suntem neputincioși în fața lui. Există câteva strategii care, aplicate constant, pot încetini răspândirea informațiilor false și pot întări rezistența unei comunități la manipulare. O primă soluție este cultivarea unei pauze deliberate înainte de a distribui o informație: simpla întrebare „de unde știu asta cu siguranță?” introduce o barieră cognitivă care reduce impulsul de a transmite automat ceva neverificat. Studiile despre gândirea rapidă și cea lentă arată că majoritatea distribuirilor impulsive se bazează pe reacția emoțională inițială, iar o întârziere de câteva minute poate schimba complet decizia unei persoane.

O a doua soluție ține de transparența instituțiilor și a liderilor comunitari. Când o autoritate locală, o școală sau o companie oferă informații clare și la timp, spațiul rămas pentru speculații se micșorează considerabil. Zvonul prosperă mai ales acolo unde există un vid de informație, așa că a comunica proactiv, chiar și atunci când veștile nu sunt complet favorabile, reduce nevoia oamenilor de a-și construi singuri explicații.

O a treia soluție, poate cea mai importantă pe termen lung, este educarea gândirii critice, mai ales în rândul tinerilor. A învăța să recunoști o sursă credibilă, să verifici o informație în cel puțin două locuri independente și să distingi între o opinie și un fapt sunt abilități care nu apar de la sine, ci se formează prin exercițiu constant, acasă și la școală.

În cele din urmă, bârfa și zvonul nu vor dispărea niciodată complet din viața socială, pentru că răspund unor nevoi psihologice profunde: curiozitate, conexiune și nevoia de a înțelege lumea printr-o poveste coerentă. Dar înțelegerea mecanismelor din spatele acestui fenomen ne oferă un instrument prețios: capacitatea de a ne opri, de a verifica și de a alege, de fiecare dată, adevărul în locul poveștii mai ușor de spus.

Psiholog Mihai Moisoiu

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