David Dumitru a concurat cu succes la turneul Tennis Europe U16 de la Iași

Tânărul tenismen sucevean David Dumitru, în vârstă de 14 ani, a reușit să câștige zilele trecute proba de dublu a turneului Tennis Trophy U16 de la Iași, care face parte din circuitul Tennis Europe.

Sportivul originar din Preutești a făcut pereche la această competiție cu brăileanul Nicholas Tănasă, legitimat la Academia „Florin Mergea”.

La simplu, David Dumitru a ajuns până în semifinale, unde a fost învins de principalul favorit al întrecerii, Ianis Ghiulea, de la Asociația Tenis Club „Victor Hănescu”.

Multiplu laureat în întrecerile din România la diferite categorii de vârstă, David Dumitru s-a impus în anul 2022 la Trofeul Kinder Joy Of Moving, desfășurat la Rafa Nadal Academy, în Mallorca. De asemenea, în 2025 a câștigat Road to Torino Masters, la categoria de vârstă 13 ani, iar în 2026 și-a trecut în palmares victorii la turneul de la Velletri și la Tennis Europe U14 de la Sassuolo, devenind și vicecampion al Italiei în proba de dublu, la categoria 14 ani.

David se antrenează în prezent la prestigioasa școală Tennis Training din Foligno, localitate unde urmează cursurile liceului sportiv, și se poate lăuda cu titlul de campion al regiunii Umbria atât la simplu, cât și în întrecerea pe echipe.