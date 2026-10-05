David Arcip, vicecampion ITF J30 în Kazahstan, după o finală disputată la Almaty

Sportivul fălticenean David Arcip a început sezonul competițional de toamnă cu un rezultat deosebit, obținând titlul de vicecampion la turneul internațional de tenis ITF J30, desfășurat la Almaty, în Kazahstan, în perioada 27 septembrie – 3 octombrie 2026. Tenismenul fălticenean a avut un parcurs remarcabil, cu victorii în fața unor adversari puternici și o semifinală câștigată după salvarea a două mingi de meci. Urmează un nou turneu în Ungaria și o toamnă plină de competiții și pregătire.

Punctajul acumulat la ultimele competiții ITF i-a permis tânărului tenismen să intre direct pe tabloul principal, fără a mai fi nevoit să dispute meciurile de calificare.

Competiția s-a desfășurat în sistem Round Robin, cei 32 de jucători fiind repartizați în opt grupe de câte patru sportivi. Câștigătorul fiecărei grupe, după disputarea celor trei partide, a obținut calificarea în sferturile de finală.

David a avut o evoluție foarte bună în faza grupelor, încheind pe primul loc și asigurându-și astfel prezența între cei mai buni opt jucători ai turneului.

În sferturile de finală, fălticeneanul l-a întâlnit pe rusul Erian Ospamov, în fața căruia s-a impus categoric, cu 6-4, 6-1.

Semifinală dramatică și o finală cu multe game-uri disputate la avantaj

Cea mai dificilă confruntare a fost semifinala cu mongolul Zolbayar Ganbold, un adversar puternic din punct de vedere fizic. David a pierdut primul set, 1-6, dar a demonstrat o remarcabilă capacitate de revenire, câștigând setul secund la tie-break și impunându-se în decisiv, cu 7-6, 6-4.

Victoria a venit după ce sportivul fălticenean a salvat două mingi de meci, confirmându-și maturitatea și tăria mentală într-un moment decisiv al competiției.

Calificarea în finală l-a adus față în față cu jucătorul kazah Anatoliy Tsybulko. Deși a luptat pentru fiecare punct, David a cedat în două seturi, 4-6, 2-6, multe dintre game-uri fiind decise la avantaj.

Chiar dacă trofeul i-a revenit adversarului, parcursul de la Almaty reprezintă un rezultat valoros pentru tânărul tenismen, atât prin punctele obținute, cât și prin plusul de încredere câștigat înaintea următoarelor provocări.

Performanța, rezultatul unei echipe unite

La competiția din Kazahstan, David a fost însoțit de antrenorul său, Ferry Lechner, care îi este alături în pregătire și îl sprijină în luarea celor mai bune decizii pe teren.

În paralel cu activitatea sportivă, David a început și programul de studiu IGCSE la Oxford, un parcurs educațional solicitant, desfășurat pe durata a doi ani, echivalent claselor a X-a și a XI-a din sistemul românesc.

Într-un mesaj de mulțumire, David a ținut să evidențieze contribuția tuturor celor care îl susțin în drumul spre performanță:

„Le mulțumesc din suflet sponsorilor mei, fără de care acest parcurs nu ar fi posibil, antrenorului meu, Ferry Lechner, pentru implicarea, încrederea și sprijinul permanent, precum și întregii echipe tehnice care contribuie zi de zi la pregătirea și evoluția mea la Brașov. Fiecare dintre ei are un rol important în progresul meu și în rezultatele pe care reușesc să le obțin. Sunt recunoscător pentru tot ceea ce fac pentru mine și sper să le răsplătesc în continuare încrederea prin muncă și rezultate.”

David beneficiază de sprijinul sponsorilor Sidem, Raitar, Romfour, NicoPaul, TDP Metal Construct, Therion, Comtransport SA, Botusanu, Happynordoil și Pharmaplus.

Pregătirea sa este asigurată de o echipă formată din Ferry Lechner – antrenor, Cedric Brandli și Adrian Onea – preparatori fizici, Ioan Popoviciu – mental coach, alături de Răzvan Lazarenco și Edge Sport Agency.

Un calendar competițional solicitant

Săptămâna viitoare, David și antrenorul său, Ferry Lechner, vor pleca în Ungaria, la Mogyorod, unde fălticeneanul va participa la un nou turneu internațional, ITF J60.

Toamna va continua cu turnee și cantonamente de pregătire în Elveția, în cadrul Edge Sport Agency, într-un program menit să-i consolideze evoluția și să-l apropie de obiectivele sale sportive.

Legitimat la Lechner Tennis School Brașov, David Arcip demonstrează că talentul, munca susținută, echilibrul dintre sport și educație și sprijinul unei echipe dedicate pot construi, pas cu pas, drumul către marea performanță.