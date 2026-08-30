Pentru tenismenul fălticenean David Arcip, legitimat la Clubul Lechner Tennis School Brașov și membru al lotului național U16 al României, vara anului 2026 a fost una plină de antrenamente, pregătire academică și competiții. Chiar dacă tenisul ocupă un loc important în programul său, David a acordat prioritate și studiilor, reușind să îmbine cele două domenii la un nivel de performanță remarcabil.

Elev al prestigioasei școli Wolsey Hall Oxford, David și-a îndeplinit obligațiile pregătirii academice și a susținut, la sfârșitul lunii iulie, testele finale aferente clasei a IX-a. Rezultatele obținute au fost remarcabile, iar după încheierea perioadei de evaluări, atenția sa s-a canalizat din nou către antrenamente și turnee.

În luna august, tânărul tenismen a participat la turneul ITF J30 de la Târgu Jiu. La simplu a reușit să câștige trei meciuri, dintre care două în calificări, iar la dublu a avut un parcurs foarte bun, ajungând până în semifinalele competiției.

David Arcip, vară de muncă și performanță. Fălticeneanul a câștigat proba de dublu la ITF J30 Cluj

Titlu ITF la Cluj, după trei zile de meciuri intense

Un rezultat deosebit a venit la turneul ITF J30 de la Cluj, desfășurat la baza Winners Sport Club, unde David Arcip a concurat atât în proba de simplu, cât și în cea de dublu. Alături de Ștefan Chindriș, de la Clubul Steaua București, fălticeneanul a reușit să câștige competiția de dublu, după trei zile de meciuri intense.

Parcursul celor doi sportivi a fost unul solicitant, aceștia reușind să se autodepășească și să câștige chiar două meciuri într-o singură zi. Sferturile de finală și semifinalele s-au desfășurat în aceeași zi, 28 august, iar echipa formată din David Arcip și Ștefan Chindriș a trecut cu succes peste ambele confruntări.

Finala a pus față în față echipa României, David Arcip – Ștefan Chindriș, și echipa româno-austriacă formată din Tudor Alexandru Zecheru și Jonathan Roth. După un meci disputat, cei doi români s-au impus cu 6-4, 3-6, 10-7 în decisiv și au cucerit trofeul ITF J30 Cluj.

Turneul a reunit 32 de sportivi din Europa și din afara ei, cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani, ceea ce conferă o valoare importantă performanței obținute de perechea românească.

David Arcip, vară de muncă și performanță. Fălticeneanul a câștigat proba de dublu la ITF J30 Cluj

„Pe parcursul verii am participat la câteva turnee puternice, cu sportivi foarte bine pregătiți, poate mai puține decât mi-aș fi dorit, dar principala prioritate a fost școala și susținerea testelor finale la sfârșitul clasei a IX-a. Deja am reluat pregătirile pentru următoarele turnee Tennis Europe. De duminică voi participa la un turneu la Iași, la care sper să obțin rezultate cât mai bune”, a declarat David Arcip.

Pentru tânărul tenismen, succesul de la Cluj este rezultatul unui proces continuu de pregătire și al dorinței de a progresa. „Rezultatul de la Cluj este clădit pe muncă, determinare și devotament. Dacă vrei să fii un învingător în viață, trebuie să depășești constant cea mai bună variantă a ta”, a spus David.

Performanța sa este susținută de munca întregii echipe care îl pregătește. David a ținut să le mulțumească antrenorului Ferry Lechner, celor de la Edge SPORTSAGENCY din Elveția, lui Cedric Brandli – preparator fizic, Ioan Popoviciu – mental coach, Adrian Onea – preparator fizic, sponsorilor care susțin performanța sa în sportul alb și familiei, pentru sprijinul constant.

Începând cu 30 august, David Arcip va reveni în competiție, urmând să participe la un nou turneu ITF J30, la Iași. După o vară în care a reușit să îmbine școala cu tenisul de performanță, tânărul sportiv fălticenean pornește astfel spre o nouă etapă competițională, cu obiectivul de a continua ascensiunea și de a obține rezultate cât mai bune.

David Arcip – Ștefan Chindriș