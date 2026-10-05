Cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, preșcolarii Grădiniței cu Program Prelungit „Prichindel” din Suceava i-au vizitat pe beneficiarii Căminului de Bătrâni „Sfântul Ioan cel Nou” din municipiu, într-o întâlnire dedicată comuniunii dintre generații, recunoștinței și bucuriei de a fi împreună.

Însoțiți de cadrele didactice, cei mici au venit cu daruri pregătite pentru vârstnici, pachete cu produse alimentare și felicitări realizate chiar de ei, oferindu-le totodată un scurt moment artistic. Prin cântec, zâmbete și gesturi simple de afecțiune, copiii au adus bucurie celor care i-au primit cu emoție și cu multă căldură.

Întâlnirea a devenit astfel un frumos prilej de apropiere între generații, în care bucuria celor mici s-a întâlnit cu dragostea și experiența de viață a vârstnicilor. La rândul lor, gazdele le-au pregătit copiilor gogoși calde, oferite la finalul vizitei, într-un firesc schimb de daruri și de recunoștință.

Daruri și bucurie pentru vârstnicii de la Căminul «Sfântul Ioan cel Nou» din Suceava

Dincolo de momentele petrecute împreună, activitatea a avut și o importantă dimensiune educativă, oferindu-le preșcolarilor prilejul de a descoperi, prin experiență directă, valoarea respectului față de persoanele vârstnice, a generozității și a grijii pentru aproapele.

O felicitare realizată cu migală, un cântec, un zâmbet sau câteva clipe petrecute împreună pot deveni daruri de mare preț atunci când sunt oferite cu sinceritate. Iar o astfel de întâlnire amintește că, indiferent de vârstă, fiecare om are nevoie de apropiere, de atenție și de bucuria de a se simți prețuit.

Prof. Diana Zavate