Religie

Daruri și bucurie pentru vârstnicii de la Căminul «Sfântul Ioan cel Nou» din Suceava

Daruri și bucurie pentru vârstnicii de la Căminul «Sfântul Ioan cel Nou» din Suceava
Daruri și bucurie pentru vârstnicii de la Căminul «Sfântul Ioan cel Nou» din Suceava

Cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, preșcolarii Grădiniței cu Program Prelungit „Prichindel” din Suceava i-au vizitat pe beneficiarii Căminului de Bătrâni „Sfântul Ioan cel Nou” din municipiu, într-o întâlnire dedicată comuniunii dintre generații, recunoștinței și bucuriei de a fi împreună.

Însoțiți de cadrele didactice, cei mici au venit cu daruri pregătite pentru vârstnici, pachete cu produse alimentare și felicitări realizate chiar de ei, oferindu-le totodată un scurt moment artistic. Prin cântec, zâmbete și gesturi simple de afecțiune, copiii au adus bucurie celor care i-au primit cu emoție și cu multă căldură.

Întâlnirea a devenit astfel un frumos prilej de apropiere între generații, în care bucuria celor mici s-a întâlnit cu dragostea și experiența de viață a vârstnicilor. La rândul lor, gazdele le-au pregătit copiilor gogoși calde, oferite la finalul vizitei, într-un firesc schimb de daruri și de recunoștință.

Daruri și bucurie pentru vârstnicii de la Căminul «Sfântul Ioan cel Nou» din Suceava
Daruri și bucurie pentru vârstnicii de la Căminul «Sfântul Ioan cel Nou» din Suceava

Dincolo de momentele petrecute împreună, activitatea a avut și o importantă dimensiune educativă, oferindu-le preșcolarilor prilejul de a descoperi, prin experiență directă, valoarea respectului față de persoanele vârstnice, a generozității și a grijii pentru aproapele.

O felicitare realizată cu migală, un cântec, un zâmbet sau câteva clipe petrecute împreună pot deveni daruri de mare preț atunci când sunt oferite cu sinceritate. Iar o astfel de întâlnire amintește că, indiferent de vârstă, fiecare om are nevoie de apropiere, de atenție și de bucuria de a se simți prețuit.

Prof. Diana Zavate

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