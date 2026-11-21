Generozitatea nu se măsoară în valoarea lucrurilor oferite, ci în grija și dragostea cu care sunt dăruite. Pornind de la această convingere, elevii Liceului Teoretic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni au demonstrat că solidaritatea se învață încă din copilărie și că fiecare gest de bunătate poate aduce speranță și bucurie în sufletele celor care au nevoie de sprijin.

Vineri, 13 noiembrie 2026, în cadrul activității „Dăruind, vei dobândi!” – acțiune de donare de produse Centrului rezidențial pentru îngrijirea persoanelor vârstnice din orașul Dolhasca, 25 de elevi din clasa I și clasa a IV-a B, alături de familiile lor, au devenit parte a unui demers de solidaritate și întrajutorare, oferind produse alimentare, articole de igienă personală, îmbrăcăminte și alte bunuri necesare persoanelor vârstnice.

Inițiativa, coordonată de prof. învățământ primar Achiței Nicoleta și prof. învățământ primar Șuhan Elena, a pornit de la dorința de a identifica și sprijini nevoile cotidiene ale beneficiarilor centrului rezidențial, transformând generozitatea într-o experiență educativă și comunitară.

După colectarea produselor donate de elevi și familiile acestora, bunurile au fost atent sortate, împachetate și ambalate în saci, pungi și cutii, astfel încât să poată fi transportate în condiții corespunzătoare. În ziua desfășurării activității, elevii celor două clase, coordonatorii și reprezentanții comitetelor de părinți s-au deplasat cu autoturismele personale la Centrul rezidențial pentru îngrijirea persoanelor vârstnice din Dolhasca, unde au predat donațiile.

Cu sprijinul personalului instituției, produsele au fost ulterior depozitate și organizate în funcție de categoria din care făceau parte, în spațiile special destinate păstrării alimentelor și, după caz, în frigidere, pentru a putea fi utilizate în condiții corespunzătoare.

Dincolo de valoarea materială a bunurilor oferite, această acțiune a avut o importantă dimensiune educativă, urmărind cultivarea empatiei, a respectului și a responsabilității sociale față de persoanele vârstnice. Elevii au avut ocazia să înțeleagă că sprijinul oferit celor aflați în situații de vulnerabilitate nu trebuie să rămână doar la nivelul intențiilor, ci trebuie să se concretizeze prin fapte, implicare și disponibilitatea de a fi alături de ceilalți.

Proiectul „Dăruind, vei dobândi!” valorifică, totodată, specificul anotimpului toamna și bogăția roadelor sale, aducând împreună școala și familia în jurul unor valori fundamentale. Produsele alimentare, fructele, legumele, conservele și celelalte bunuri colectate devin astfel mai mult decât simple donații: sunt expresia grijii, a prețuirii și a solidarității față de oamenii care au nevoie de sprijin.

Educația pentru generozitate începe prin puterea exemplului. Atunci când părinții și cadrele didactice le arată copiilor că a dărui înseamnă a te gândi la celălalt, aceștia învață să privească dincolo de propriile nevoi și să devină mai atenți la realitățile comunității din care fac parte. În acest sens, implicarea familiilor a întregit demersul pedagogic, demonstrând că valorile morale se formează și se consolidează prin experiențe trăite împreună.

Activitatea desfășurată la Liceul Teoretic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni a fost, așadar, mai mult decât o acțiune de colectare și donare de produse. „A fost o lecție despre omenie, despre respectul datorat celor care au adunat în anii vieții lor experiențe, amintiri și povești, dar și despre responsabilitatea fiecăruia dintre noi de a nu rămâne indiferent la nevoile celor din jur.

Pentru cei 25 de elevi, experiența a oferit prilejul de a descoperi că adevărata bogăție nu stă în ceea ce păstrăm pentru noi, ci în ceea ce putem împărți cu ceilalți. Iar mesajul care a însoțit întreaga inițiativă rămâne unul simplu, dar profund: binele se învață prin puterea exemplului, se construiește prin fapte și se înmulțește atunci când este dăruit din inimă,” ne-au transmis inițiatorii și coordonatorii activității, prof. învățământ primar Achiței Nicoleta și prof. învățământ primar Șuhan Elena.