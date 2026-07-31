Dariță Romaniuc intră în Consiliul de Administrație al TPL Suceava, după o reevaluare tensionată

Consiliul de Administrație (CA) al societății Transport Public Local (TPL) Suceava trece la o structură de conducere stabilă pentru următorii patru ani, însă nu fără scântei și răsturnări de situație. Deși listele inițiale îl scoteau din joc pe unul dintre foștii directori ai TPL, Dariță Romaniuc, o contestație admisă a modificat componența finală a echipei de administratori, provocând dezbateri în deliberativul local.

Procesul de selecție bazat pe legislația privind guvernanța corporativă a demarat încă din toamna anului trecut. După interviurile din iulie, comisia de specialitate, formată din reprezentanți ai autorității tutelare și ai firmei independente HR Expert Independent, îl plasase pe Dariță Romaniuc pe ultimul loc, 4, cu un punctaj de 86,11 puncte.

Pe primele trei locuri, eligibile pentru CA, se aflau Irina Vasilciuc, cu 99,18 puncte, Stelian Codău – 98,90 puncte și Alexandru Chiforiuc – 87,74 puncte. Acest clasament inițial lăsa însă societatea de transport fără un specialist în domeniu, în condițiile în care structura unui consiliu de administrație performant impune criterii de complementaritate. Membrii trebuie să acopere domenii diferite, precum finanțe-audit, drept, dar și componenta tehnică și operațională specifică transportului public. O formulă cu trei economiști sau trei juriști, lipsită de un expert tehnic din interiorul domeniului de activitate, ar fi vulnerabilizat managementul companiei. Spre deosebire de un examen clasic de funcționar public, interviul în acest sistem are doar rolul de a confirma sau infirma ofertele tehnice și scrisorile de intenție depuse de candidați în raport cu scrisoarea de așteptări a municipalității.

Nemulțumit de notare, Dariță Romaniuc a contestat modul de evaluare. O nouă comisie de analiză a contestațiilor a reevaluat dosarul și i-a acordat un punctaj de 90,84 de puncte, decizie care l-a propulsat pe locul al treilea în clasamentul final, eliminându-l pe Alexandru Chiforiuc din primele trei poziții eligibile.

Modificarea ierarhiei a stârnit nemulțumirea unuia dintre consilierii locali care a făcut parte din prima comisie de evaluare. În ședința de Consiliu Local de vineri, 31 iulie, consilierul PSD Radu Bores a contestat procedura de reevaluare și repunctare, criticând în special faptul că analiza a fost făcută de o altă comisie decât cea care a realizat evaluarea inițială. Acesta a anunțat public că va vota împotriva raportului modificat.

Rîmbu: „Evaluarea s-a făcut pe criterii politice, iar reevaluarea s-a făcut pe legalitate”

Reacția primarului Vasile Rîmbu a fost imediată și tranșantă. Acesta a replicat tăios că „evaluarea s-a făcut pe criterii politice, iar reevaluarea s-a făcut pe legalitate”. În ciuda obiecțiilor, raportul final cu clasamentul revizuit în urma contestației a fost aprobat cu o majoritate de 12 voturi „pentru”, un vot „împotrivă” și două abțineri.

Astfel, noua structură a CA, ce va fi validată în Adunarea Generală a Acționarilor (AGA), îi include, în ordine, pe Irina Vasilciuc, Stelian Codău și Dariță Romaniuc.

Faza administrativă a competiției începute în octombrie anul trecut a lăsat în urmă mai mulți candidați din cauza unor vicii de formă. Din cele 7 dosare depuse inițial, Gabriela Druță a fost respinsă pentru că a depus documentele doar în format fizic, deși regulamentul cerea obligatoriu și formatul electronic. Mihai Sorin Hanceriuc a fost eliminat din cauza folosirii unor formulare tipizate greșite, iar Marius Calfa nu a putut trece de filtrul AMEPIP, neîndeplinind condițiile minime de studii și experiență. În schimb, Alexandru Chiforiuc, clasat în final pe locul 4, reușise inițial să meargă mai departe clarificându-și experiența profesională, iar situația Irinei Vasilciuc fusese certificată prin listele oficiale ale Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP).

Mandatele provizorii succesive din decembrie 2025 și mai 2026 încetează automat, iar noii șefi vor avea contracte pe 4 ani. Remunerația lunară a membrilor neexecutivi ai CA a fost plafonată prin lege (Legea nr. 296/2023) la maximum de 3 ori media câștigului salarial mediu brut lunar din ramura de activitate a societății pe ultimele 12 luni, conform datelor INS.

Primarul Vasile Rîmbu a anunțat recent că TPL Suceava a intrat oficial pe profit. În acest context economic favorabil, municipalitatea analizează introducerea de facilități la transportul în comun pentru pensionari și persoanele cu venituri reduse, de la 1 ianuarie 2027. Obiectivul declarat al primarului este ca stabilitatea financiară a primăriei și profitul TPL să fie resimțit și de contribuabili.