Înotătoarea fălticeneancă Daria Silișteanu face istorie pentru România la Jocurile Olimpice de Tineret de la Dakar. După aurul de la 100 metri spate și argintul de la 100 metri liber, sportiva în vârstă de 17 ani a reușit să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere și în proba de 50 de metri spate.

Prin cele trei medalii cucerite la ediția din acest an a Jocurilor Olimpice de Tineret, eleva antrenorului Andrei Pinticanu a devenit cea mai titrată sportivă din România all-time la această competiție.