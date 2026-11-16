Daria Silișteanu, Aissia Prisecariu și Alecsia Tenciu s-au umplut de medalii la Naționale

Tinerele înotătoare Daria Silișteanu (17 ani), Aissia Prisecariu (18 ani) și Alecsia Tenciu (17 ani), au obținut rezultate foarte bune la Campionatul Național de Înot în bazin scurt, desfășurat zilele trecute la Otopeni. Cele trei reprezintă în prezent gruparea CSM Constanța, Daria și Aissia fiind de loc din Fălticeni, în vreme ce Alecsia s-a născut la Suceava.

Daria Silișteanu

Astfel, Daria Silișteanu a cucerit titlurile naționale de seniori și tineret în probele de 50 de metri spate, 50 de metri fluture și 100 de metri spate, în această ultimă cursă doborându-și propriul record național.

Daria Silișteanu

Aissia Prisecariu a câștigat medalia de aur la 200 metri spate și argintul la 100 metri spate, 50 metri spate și 100 metri fluture, atât la seniori cât și la tineret.

Alecsia Tenciu

Alecsia Tenciu a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere la 100 metri bras și s-a clasat a doua la 200 metri bras în întrecerile de seniori și tineret.

De asemenea, cele trei campioane au făcut parte din ștafeta de 4×50 metri mixt campioană națională de seniori și tineret. Daria Silișteanu și Aissia Prisecariu au mai obținut aceeași performanță cu ștafeta 4 x 50 metri liber 2 fete/2 băieți, în vreme ce Alecsia Tenciuc a obținut locul întâi la tineret și poziția a treia la seniori cu ștafeta 4 x 50 metri mixt 2 fete/2 băieți.