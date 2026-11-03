Daria Silișteanu a cucerit medalia de aur la Jocurile Olimpice de Tineret

Fălticeneanca Daria Silișteanu a adus o nouă medalie pentru România la Jocurile Olimpice de Tineret care se defășoară la Dakar, în Senegal.

După argintul câștigat la 100 metri fluture, înotătoarea în vârstă de 17 ani a cucerit marți seară medalia de aur în proba de 100 metri spate.

Sportiva pregătită de Andrei Pinticanu a fost cronometrată cu timpul 59.98. Pe a doua treaptă a podiumului a urcat sportiva sud-coreeană Kim Seungwon (1:00.25), iar a treia a terminat Cecilia Dieleke, din Argentina (1:00.83).

Daria Silișteanu, care a purtat drapelul României la ceremonia de deschidere, va mai concura la Jocurile Olimpice de Tineret în proba de 50 metri spate.