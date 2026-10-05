Copiii, părinții, adolescenții și tinerii din Fălticeni sunt invitați la un weekend plin de energie, creativitate și voie bună. În zilele de 10 și 11 octombrie 2026, Fălticeniul devine una dintre opririle proiectului național Caravana „Joc și Poveste”, inițiat de Asociația Grupurilor Locale de Tineret (AGLT), alături de partenerii belgieni de la Chiro Flanders și cofinanțat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Coordonatorul național – Caravana „Joc și Poveste”, Daniel Anchidin, a transmis că toate activitățile din program sunt desfășurate la nivel local în parteneriat și strânsă colaborare cu Grupul Local de Tineret (GLT) „Aripi în Europa” Fălticeni, o echipă dedicată de tineri voluntari care animă viața comunității.

Marele punct de atracție al întâlnirii are loc sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 16:00, în Parcul Prefecturii (23 August), unde se va desfășura Ziua de Joacă. Evenimentul este dedicat copiilor între 3 și 14 ani și își propune să readucă bucuria jocurilor de mișcare în aer liber. Timp de câteva ore, parcul se transformă într-un loc plin de culoare: cei mici vor avea parte de jocuri dinamice de cooperare, dansuri de grup pe muzică antrenantă, ștafete, jocuri cu faimoasa parașută multicoloră și pictură pe față gratuită pentru fiecare copil în parte.

Toate activitățile sunt complet gratuite, accesul fiind liber. Părinții nu trebuie să completeze niciun formular de înscriere și nu există liste de selecție. Copiii pot veni direct în parc alături de familie și se pot prinde în joc în orice moment.

Dansuri, pictură pe față și jocuri în aer liber la Fălticeni, în cadrul Caravanei „Joc și Poveste”

Program complet

Sâmbătă, 10 octombrie, la ora 09:00 (Anexa Școlii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu” nr. 3, str. Ion Dragoslav): Atelier practic de creativitate. Sunt invitați toți adolescenții și tinerii din Fălticeni (14-30 ani), indiferent dacă au mai fost voluntari sau sunt la prima experiență de acest fel. Participanții vor învăța tehnici de storytelling, public speaking, comunicare și jocuri practice de lucru în echipă. Sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 16:00 (Parcul Prefecturii/23 August): Marea Zi de Joacă pentru copii (3-14 ani), cu dansuri, provocări recreative și pictură pe față gratuită. Duminică, 11 octombrie, de la ora 13:00 (Amfiteatrul Colegiului Național „Nicu Gane”): Gala Voluntarilor, un moment festiv deschis tinerilor, părinților, profesorilor și susținătorilor locali, în care este aplaudată implicarea civică a noii generații din Fălticeni.

Evenimentul din Fălticeni face parte dintr-un traseu național care trece prin 15 comunități din 7 județe, conectând peste 1.000 de copii și 200 de voluntari.

Pentru mai multe detalii despre proiect, metodologie și activități, puteți accesa site-ul oficial al asociației: www.aglt.org .

Dansuri, pictură pe față și jocuri în aer liber la Fălticeni, în cadrul Caravanei „Joc și Poveste”