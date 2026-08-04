Copiii Clubului Smart Life Dance din Fălticeni au făcut o figură excelentă la Festivalul Internațional de Dans „Nestiya”, de la finele lunii iulie, la Nessebar, Bulgaria.

Ediția din acest an a festivalului a avut o însemnătate deosebită, marcând jubileul de 25 de ani al festivalului.

„A fost pentru prima dată când un grup de copii din Fălticeni, însoțiți de părinți, a participat la un astfel de eveniment, cu anvergură internațională, având onoarea de a reprezenta România alături de formații din Armenia, Serbia, Statele Unite ale Americii, Polonia, Ucraina și Bulgaria.

Copiii din Fălticeni merită să fie prezenți pe scene internaționale și să demonstreze, prin talentul și munca lor, că pot reprezenta cu cinste atât municipiul Fălticeni, cât și România”, a transmis coregrafa Angela Dodu.

Concurența a fost una de nivel înalt, reunind ansambluri foarte bine pregătite din mai multe țări.

Dansatori din Fălticeni, alături de participanți din șase țări la Festivalul „Nestiya” din Bulgaria

În cadrul festivalului, copiii din Fălticeni au prezentat cinci dansuri – Cazah, German, Mexican, Stewardese și Charleston – punând în valoare diversitatea, expresivitatea și frumusețea dansului.

De asemenea, pe parcursul festivalului, dansatorii au susținut spectacole timp de trei zile, în stațiunile Nessebar, Sveti Vlas și Pomorie.

În ultima zi a festivalului, reprezentanții Smart Life Dance au participat la Gala Festivalului, defilând în coloană alături de delegațiile celorlalte țări participante, într-un moment festiv care a evidențiat prietenia, respectul și unitatea dintre participanți.

Participanții au primit certificate care, potrivit organizatorilor festivalului, sunt recunoscute național și internațional.

„Participarea la acest festival a reprezentat o experiență valoroasă atât din punct de vedere artistic, cât și cultural, oferindu-le copiilor ocazia de a lega prietenii, de a descoperi tradițiile altor țări.

Această participare va rămâne, cu siguranță, una dintre cele mai frumoase experiențe din parcursul lor artistic și un motiv de mândrie pentru comunitatea din Fălticeni”, a mai subliniat Angela Dodu.

De cealaltă parte, părinții i-au mulțumit acesteia pentru profesionalism, dăruirea și răbdarea în activitatea cu copiii, menționând că „cele 3 zile de festival, urmate de zilele minunate petrecute la mare, ne-au lăsat amintiri prețioase pentru o viață”.