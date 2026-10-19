Daniel Ungurian a fost votat înlocuitorul lui Vasile Rîmbu, în ciuda blocajului juridic

Ședința extraordinară a Consiliului Local Suceava de luni s-a transformat într-o revoltă administrativă deschisă. În ciuda avertismentelor venite din partea aparatului tehnic, consilierii prezenți au forțat votul pentru desemnarea viceprimarului care va exercita primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului Vasile Rîmbu. Proiectul, inițiat de consilierul local Lucian Harșovschi, care l-a propus pe viceprimarul Daniel Ungurian, a fost ales cu 10 voturi, o abținere și unul împotrivă.

Victoria politică se lovește de argumentele aduse de secretarul general al municipiului, Alexandru Moldovan, care a reamintit că ședința încalcă procedura legală. Poziția secretarului a fost fără echivoc. „Nu voi contrasemna hotărârile de Consiliu Local”, a avertizat Moldovan, refuzul de avizare pentru legalitate conducând practic la blocarea intrării în vigoare a actului administrativ. Fără semnătura secretarului general, hotărârea prin care Daniel Ungurian devine înlocuitorul oficial al lui Vasile Rîmbu nu poate produce efecte juridice.

După acest vot, unul dintre cei 12 consilieri participanți la ședința extraordinară a părăsit sala.